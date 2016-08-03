İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Devler Ligi' göndermesi!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Devler Ligi' göndermesi!

Be%C5%9Fikta%C5%9F%E2%80%99tan+Fenerbah%C3%A7e%E2%80%99ye+%E2%80%99Devler+Ligi%E2%80%99+g%C3%B6ndermesi%21;

Fenerbahçe'nin Monaco'ya elenmesiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne tek temsilci olarak katılacak Beşiktaş'tan ezeli rakibe resmi gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin Monaco'ya elenmesinin ardından Beşiktaş'tan, ezeli rakibine resmi gönderme geldi.

Siyah Beyazlı ekibin Twitter hesabından paylaşılan mesajda Devler Ligi görsellerinin yanı sıra "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gururla temsil edeceğiz." şeklinde bir ifade kullanıldı.

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşın

Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar