Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Devler Ligi' göndermesi!
Fenerbahçe'nin Monaco'ya elenmesiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne tek temsilci olarak katılacak Beşiktaş'tan ezeli rakibe resmi gönderme geldi.
Fenerbahçe'nin Monaco'ya elenmesinin ardından Beşiktaş'tan, ezeli rakibine resmi gönderme geldi.
Siyah Beyazlı ekibin Twitter hesabından paylaşılan mesajda Devler Ligi görsellerinin yanı sıra "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gururla temsil edeceğiz." şeklinde bir ifade kullanıldı.
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gururla temsil edeceğiz. #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/d9MRO46j5U— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Ağustos 2016