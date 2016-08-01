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Beşiktaş'ta stopere yeni aday Vlad Chiriches

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Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Transfer çalışmaları kapsamında stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların Napoli'de oynayan Rumen stoper Vlad Chiriches'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Napoli'ye geçen sezon 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan transfer olan Vlad Chiriches İtalyan ekibinde 17 maçta ilk on bir oynamıştı. Beşiktaş'ın Napoli ile Chiriches'ı kiralamak için görüşme yaptığı ve Napoli'nin bu öneriye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Vlad Chiriches ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bu transferde olumlu yönde mesafe kaydettiği bildirildi.

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