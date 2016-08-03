Beşiktaş'a Quaresma'dan iyi haber

Sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, akşam yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti.

Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş iki grup halinde tek kale maçlar yaptırarak hücum organizasyonları üzerinde durdu. Bu sabahtan itibaren çalışmalara katılan Quaresma'nın büyük oranda hazır olduğu görüldü. Antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve serum tedavisi uygulanan Tolga Zengin idmana katılmazken, Veli Kavlak bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Sakatlığı tamamen geçen Kerim Frei ise antrenmanın tamamında yer aldı.

Yarın sabah saat 10:30'da idman yapacak olan Siyah-beyazlılar, saat 18:00'de ise Beylerbeyispor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynayacak. DHA