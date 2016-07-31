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Bayern'e teslim olan takımlara ceza verilecek

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Bundesliga yönetimi, Bayern Münih karşısında yenilgiyi kabullenerek yedek oyuncularla çıkacak takımlara ceza verileceğini açıkladı.

Lig yönetimi tarafından duyurulan açıklamada, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih maçları için ceza uyarısı yapıldı. Buna göre, yenilgi düşüncesiyle sahaya çıkıp, sadece yedek oyuncularını oynatan takımların ceza alacakları bildirildi. Futbol kalitesinin düşmemesi ve rekabet oranının artması için takımların Bayern karşısına aynı ciddiyetle çıkmaları istendi. 

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