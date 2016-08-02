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Barcelona'dan tarihin en ilginç takası

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Barcelona, Laboral Kutxa'dan transfer edeceği basketbolcu Adam Hanga için Kutxa'nın futbol takımı Alaves'e iki futbolcu verecek.

İspanya'da Laboral Kutxa - Barcelona - Alaves arasında ilginç bir takas döndü. Barcelona Laboral Kutxa'dan basketbolcu alırken takas olarak Alaves'e iki tane futbolcu verdi.

İspanya'da ilginç bir transfer yaşandı! Laboral Kutxa ile Barcelona arasında bir basketbolcunun transferine iki futbolcu dahil oldu!

Adam Hanga, Barcelona’nın kadrosunda Alex Abrines’in yerini alacak isim olacak. Laboral Kutxa ile olan kontratında bir yıl daha bulunan Macar forvet, gelecek sezon Barcelona forması giyecek.

Barcelona birkaç gündür Laboral Kutxa’yla görüşme halindeydi ve buy out konusunda anlaşmayı sağlamak üzereler. Laboral Kutxa yeterince para alacak ve bunun yanında Barcelona futbol takımından iki oyuncu da Alaves’e gidecek! Laboral Kutxa’nın başkanı Josean Querejeta hem Laboral’in hem de Alaves’in sahibi durumunda.

Süperhaber

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