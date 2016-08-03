Barça'dan Leicester'a farklı tarife! 6 gol...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ile Leicester City karşı karşıya geldi. Friends Arena'da oynanan mücadeleyi Barcelona 4-2 kazandı.

Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı mücadeleye Barcelona hızlı başladı. Munir El Haddadi'nin 26 ve 45, Luis Suarez'in 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıda skor 3-0 oldu. Devrede iki takım da birçok değişiklik yaptı.

Leicester, 48. dakikada yeni transferi Ahmed Musa ile farkı 2'ye indirdi. Arda Turan, 62. dakikada Leo Messi ile birlikte kenara geldi. Ahmed Musa, bu iki değişikliğin ardından 66. dakikada Ahmed Musa ile skoru 3-2'ye getirdi. Maçın skorunu belirleyen 84. dakikada Barça'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Rafa Mujica oldu.