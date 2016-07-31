Arda Turan ve prim gerçekleri

Arda Turan... O Türkiye’nin gelmiş, geçmiş en kariyerli oyuncusu... Türk Milli Takımı, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona... Pek çok oyuncunun hayal bile edemediği formaları giymiş, Avrupa Kupaları’nda şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu... Ama aynı Arda, Türkiye’de hedef tahtasında... Önce Milli Takım’daki prim olayıyla gündeme geldi. Türkiye, Euro 2016’daki başarısızlığı onun omuzlarına yükledi. Hatası yok mu? Tabii ki var. “Hesap soracağım” cümlesi hiç “Şık” olmadı tabii ki... Ama itiraf edelim ki Türkiye, prim ve Arda gerçeğini hep Federasyon ve teknik ekibin ağzından dinledi.

Okuyun, siz karar verin...

Futbolcuların ne düşündüğü, neler olduğu hiç gündeme gelmedi. Hep tek taraflı dinledik prim olayını. Primin “Günah keçisi” Arda Turan’ın dramı bununla da sınırlı kalmadı. Bu kez, Barcelona’daki performansı tartışılmaya başlandı. Katalan ekibinin Arda Turan’ı satış listesine koyacağı konuşuldu. İspanyol medyasında çıkan haberler buna kanıt olarak sunulmaya başlandı. Arda, başarısızlıktan sorumlu bir oyuncu mu, yoksa günah keçisi ilan edilen bir suçsuz mu? Okuyun siz karar verin.

SİZ ZATEN PRİMİ KONUŞUYORMUŞSUNUZ BİRİLERİYLE!

İDDİA: Milli takım kampında oyuncular prim pazarlığı yaptı. Kaptan olarak Arda Turan, bu pazarlığın başını çekti. Fatih Terim ile alacakları primleri konuştu. Oyuncular maçlara motive olacaklarına, para derdine düştüler.

SAVUNMA ve GERÇEK: 7-8 maç oynayan Burak Yılmaz’a, Gökhan Gönül’e son 2 maç için 1 lira bile prim yatırılmadı. Adaletsiz bir dağıtım söz konusuydu. Takım arkadaşlarının ısrarı ile Arda sadece bir kez ama tek bir kez Fatih Terim’e “Hocam eğer müsait olursanız prim konusunda konuşabilir miyiz” dedi. Terim bu talebi geri çevirdi. (İddialara göre, “Siz zaten konuşuyormuşsunuz primi birileriyle” diyerek konuyu kapadı) Bunun dışında Arda’nın hiç kimseyle, hiçbir şekilde prim pazarlığı ya da konuşması gerçekleşmedi.

Prim konusunda son iddia bu. Peki futbolcuların paradan başka bir şey konuşmadıkları doğru mu? Onun da bir açıklaması var. Avrupa Şampiyonası sırasında oyuncular kendi aralarında tam 1 milyon TL topluyorlar. Bu 1 milyon lirayı da milli takımda görevli çalışanlara dağıtıyorlar.

YERİ BELLİ OLMAYAN OKULUN PROJELERİ ÇİZİLMEYE BAŞLANDI

Arda Turan demiştik yine onunla devam edelim. Kamuoyu çok erken ve acımasızca mahkum etti Arda Turan’ı. Ama Arda Turan’ın ne yaptığını hiç sormadı. O zaman onu da biz açıklayalım. Euro 2016 devam ederken, Arda Turan, Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçti. Milli Takım’dan kazandığı primlerle ki (650 bin Euro) bir okul yaptırmaya karar verdi. Okulun maliyeti, yeri henüz belli değil. Ama projeleri çizilmeye başlandı. Bakanlık onayından sonra inşaat sürecine geçilecek.

Hürriyet