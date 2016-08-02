Arda Turan, Arsenal'i karıştırdı!

İspanya La Liga takımlarından Barcelona forması giyen Arda Turan, bugün Arsenal'in transfer gündemine damga vurdu.

Mikro blog sitesi twitter üzerinden yayın yapan bazı önemli hesaplar, Arda Turan'ın Arsenal eşofmanı giyerek Arsenal TV canlı yayına katıldığına dair ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşında bir anda ortalık karıştı.

Binlerde "retweet" alan paylaşımlar, Arsenal taraftarı arasında da büyük bir heyecan yarattı ve "Arda Turan, Arsenal'a geldi, Arsenal'dan beklediğimiz transfer nihayet, Arda Turan şu anda Arsenal TV'de" şeklinde yorumlar yapıldı. Dalga dalga yayılan photoshoplu fotoğrafın sırrı kısa bir süre ortaya çıktı ve Arsenal taraftarının Arda Turan heyecanı yarıda kaldı.

Arda Turan'ın Arsenal eşofmanlı photoshoplu fotoğrafı ve Arsenal taraftarının yorumları Telegraph, Mirror, Sun ve Daily Mail gibi gazetelerin internet sitelerinde kısa sürede kendine yer buldu. Sporx