Akyazı Stadı 7. haftada açılacak

Avni Aker Stadı'nın yeni sezona hazır olduğunu belirten Trabzonspor Stat Müdürü Hüseyin Emin, Akyazı Stadı'nı, Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

AVNİ AKER YENİ SEZONA HAZIR

DHA'ya açıklamalarda bulunan Hüseyin Emin, Avni Aker Stadı'nın UEFA kriterlerine göre yeni sezona hazır olduğunu belirterek, 'Yeni sezon öncesi Avni Aker'de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda yeni sezona hazır. Bununla birlikte Akyazı'da da çalışmalar devam ediyor. Akyazı'ya hiç gitmeyecek gibi Avni Aker'i hazır tutuyoruz. Yarın Akyazı'ya taşınacakmış gibi de hazır bulunuyoruz" dedi.

AKHİSAR MAÇI AKYAZI'DA

Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor maçına kadar Akyazı'yı hazır hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Emin, "TOKİ'nin ve Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu plana göre Kasım ayında Akyazı'ya geçeceğiz. Bu tür büyük yapılarda aksaklıklar da olabiliyor. Bu nedenle net bir tarih veremeyiz ama temennimiz, en geç ihtimalle Akhisar maçını Akyazı'da oynatmak" diye konuştu.

ÇATI YAPIMI AĞUSTOS SONUNDA TAMAMLANACAK

Ağustos ayı sonuna kadar çatı yapımını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Emin, "Akyazı'da 7 sahamız olacak ve bunlarla ilgili bir gecikme söz konusu değil. İdari bina tamamlandı. Futbol A takım binası da bitmek üzere. Bizi bekleten stadyumun çatısı. Çünkü çatı bitmeli ki biz de içeri girip çim için çalışmalara başlayabilelim. Farklı bir çatı sistemi uygulanıyor. Saha zemini ile çatının yapımı aynı anda yürümüyor. Sahanın içerisinde tonlarca ağırlıkta vinçler çalışıyor. Çatı sistemi de TOKİ'nin bize verdiği planlamaya göre Ağustos ayının sonunda bitecek" dedi.

HEM ISITMALI HEM SOĞUTMALI

Saha zeminine vakum sistemi kurdurduklarına dikkat çeken Hüseyin Emin, "Deniz kabardığı zaman saha zeminiyle aynı seviyeye çıkabilir. Stattaki yağmur suyunu ve toplanan tüm suları dışarıya atabilecek bir vakum sistemi kuruyoruz. Bunun dışında alttan ısıtmalı ve soğutmalı sistem oluşturuluyor. Önceden sadece ısıtma sistemi vardı. Biz yazın da devreye girecek soğutma sistemi kurduruyoruz. Sonrasında doğal çim ekilecek ve ardından da hibrit çim eklenecek. Bu da 50 gün gibi bir süre alacak" ifadelerini kullandı.

DHA