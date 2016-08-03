4 milyon kişi stada gitti

SONER KAN

Tribünler doluyor, statlar coşuyor. Geride kalan 2015-2016 futbol sezonunda başta lig olmak üzere Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynanan maçlar da dahil tam 4 milyon 41 bin kişi stada gidip, tribünlerdeki yerini aldı. Bu rakam da, bir önceki sezona göre yüzde 32.84’lük artışı ortaya koydu. En fazla artış, Avrupa kupalarındaki maçlarda yaşandı seyirci sayısı 41.96 artarak, 77 bin kişiye ulaştı.



SEYİRCİ SAYILARI ARTIYOR

Adana’da gazetecilerle bir araya gelen Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2015-2016 sezonunu değerlendirdi. Türkiye’de stada gelen seyirci sayısının arttığına dikkat çeken Kazancı, Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonundaki seyirci sayısının yüzde 34.91’lik artışla 2 milyon 570 bin kişiye ulaştığını açıkladı. PTT 1. Lig’de geçtiğimiz sezon 661 bin kişinin statta maç izlediğini kaydeden Kazancı, bu rakamın da bir önceki sezona göre yüzde 32.2’lik artışı ortaya koyduğunu belirtti.



4 MİLYON KİŞİ TRİBÜNDE OTURDU

Ligdeki artışın, ‘Ziraat Türkiye Kupası’ ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarına da yansıdığına dikkat çeken Kazancı, “Türkiye Kupası’nı izleyen seyirci sayısı yüzde 20.53 artarak 364 bine ulaşırken, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki taraftar sayısı da yüzde 41.96’lık artışla 477 bin kişiye yükseldi. 2015-2016 sezonunda tam 4 milyon 41 bin kişi maç izledi. 2014-2015 sezonunda 3 milyon 42 bin kişinin statlara geldiği göz önüne alındığında tüm maçlara gelen toplam seyirci sayısı da yüzde 32.84 arttı” dedi.



PASSOLİG’DE HEDEF: 5 MİLYON

‘Passolig’ kart sayılarıyla ilgili olarak bilgiler de veren Kazancı, artan seyirci sayılarının Passolig’e de yansıdığı yorumunu yaptı. Kazancı, “Şu anda toplam Passolig kart sayısı 2.1 milyona ulaştı. Yeni sezonda bu rakamın, 3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Genel anlamda toplam kart satış hedefimiz 5 milyonun üzerine çıkmak. Yoğun bir şekilde kart satışlarımız devam ediyor” ifadesini kullandı. Kazancı, yeni sezonda ‘Passolig Mobil’ uygulamasını hayata geçireceklerini ve Passolig ile ilgili tüm işlemlerin buradan yapılabileceğini söyledi.



ADANA BİR ‘FUTBOL ŞEHRİ’

Adana’nın bir ‘futbol şehri’ olduğu yorumunu yapan Kazancı, bu sezon tribünlerin daha çok dolacağı gibi keyifli bir sezon yaşanacağını söyledi. Kazancı, “Adanaspor’un Süper Lig’e geri dönmesiyle birlikte hem seyirci sayısında, hem de maç günü gelirlerinde büyük bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Adanaspor’un, 2014-2015 sezonunda 8 bin 360 olan Passolig kart sayısı, geçtiğimiz sezon yüzde 162 artarak 23 bin 145’e yükseldi. Toplam seyirci sayısı ise, 2 katı artarak 100 bine ulaştı” diye konuştu.



EN ÇOK BİLET SATAN 5 KULÜPTEN BİRİ

Kazancı, 2014-2015 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig takımları arasında maç bileti satışında ‘ilk 5 kulüpten biri’ olan Adana Demirspor’un, aynı zamanda da PTT 1. Lig’de en fazla seyirci ortalamasına sahip kulüp olduğu bilgisini de verdi. Köklü tarihi ve vefakar taraftarıyla mavi-lacivertlilerin, ‘Süper Lig’e yükselmenin en büyük adaylarından biri olacağını savunan Kazancı, “Adana Demirspor’un 2014-2015 sezonunda 28 bin 40 olan Passolig kart sayısı, bir sonraki sezonda yüzde 44 artıp, 42 bin 243’e yükseldi. Son iki sezonda Mavi Şimşeklerin maçlarını toplam 124 bin 560 kişi izledi. Futbol tutkunu olan bir şehir olarak öne çıkan Adana’da, yeni sezonun çok keyifli geçmesini bekliyoruz” dedi.