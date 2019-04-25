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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 15:08

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Sultan I. Alaeddin Keykubat döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, 787 yıllık tarihi ile zamana meydan okuyor.

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