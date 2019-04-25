Bünyan ilçesinde bulunduğu mahalleyle aynı adı taşıyan Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat döneminde, 1232 yılında yaptırıldı. Yapım aşaması 4 yıl süren kervansarayın içinde, köşk mescit, hamam, fırın, özel misafirleri ağırlamak için odalar ve hayvanlar için ahır bulunuyor.
YAŞAM
Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı
MAGAZİN
Demet Akbağ'dan hayatını kaybeden eşine duygusal paylaşım
KÜLTÜR-SANAT
787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor
GÜNCEL
CHP'lilerden, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla ilgili pes dedirten yalan