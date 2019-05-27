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Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:33

Bursa'da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu yapıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık bin kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

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