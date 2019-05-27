Bursa'da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu yapıldı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık bin kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere bin kişilik polis ekibi başta Bursa merkezli olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.
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