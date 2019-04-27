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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 07:58

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

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