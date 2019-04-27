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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 07:58
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
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Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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