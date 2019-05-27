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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:35

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak. Bununla birlikte yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da 1.319 liraya yükselecek.

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