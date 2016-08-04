'Varlık barışı'yla kayıtlı ekonomi de büyüyecek  

M aliye Bakanı Naci Ağbal, "Varlık Barışı diye tarif ettiğimiz düzenleme tamamen bu uluslararası trendler ve gelişmelerle uyumlu. Yapmış olduğumuz madde düzenlemesi Türkiye'nin bütün uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir düzenlemedir" dedi. Ağbal, TBMM Genel Kurulunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Gerek vatandaşlarımızın yurtdışındaki varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekse yurt içinde olan ancak işletme kayıtlarında yer almayan varlıklarının işletme kayıtlarına alınması suretiyle ekonomiye kazandırılması amaçlandı" diye konuştu.

KAYNAK İHTİYACINA DESTEK

Varlık Barışı'na ilişkin madde hakkında da bilgi veren Ağbal, şöyle konuştu: "Yapılan yasal düzenleme bir taraftan vatandaşlarımızın yurtdışındaki ve yurtiçindeki varlıklarını ekonomiye kazandırırken diğer taraftan kayıtlı ekonominin de büyümesine önemli bir katkı sağlıyor. Düzenleme ile varlıklarını gerek yurtdışından getiren gerekse yurtiçinde işletme kayıtlarına alan mükellefler bakımından herhangi bir vergi öngörmüyoruz. Çünkü bu yasanın amacı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Böylelikle biz kaynak ihtiyacımızı kendi vatandaşlarımızın veya başka ülke vatandaşlarının tasarruflarını değerlendirmek suretiyle karşılamış olacağız."

VERGİ BORCUNA 36 AY TAKSİT

Ağbal, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili de, "Bu ay içinde yürürlüğe girdiği için, ekim sonuna kadar mükelleflerimiz bu yasadan yararlanmak için müracaat edecekler ve 36'ya varan taksitlerle de kesinleşmiş borçlarını ödeme imkanına kavuşacaklar" diye konuştu. Ağbal, devam eden vergi incelemeleri bakımından da mükelleflere bazı kolaylıkların getirildiğinin altını çizdi.

VERGi CEZALARI TAMAMEN KALKIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile gelecek düzenlemenin, bir prim borcu affı değil, vergi barışı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Bütününe baktığınızda 25 milyon vatandaşın yararlanacağı bir düzenleme. Bu yapılandırmada vergi cezaları tamamen ortadan kaldırılıyor" dedi.

25 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

Düzenlemenin önemli bir kesim tarafından beklendiğini söyleyen Bilgiç, "25 milyon vatandaşın yararlanacağı bir düzenleme. Toplam 150 milyar liraya yakın bir yapılandırma söz konusu" dedi.

Zararı veren öder

Bakan Ağbal, darbe girişiminin ekonomik zararlarının, darbecilere rücu edilip edilmeyeceğine yönelik soruya da "Mevcut mevzuatımızda herhangi bir kamu görevlisi fiilleri nedeniyle gerek kamuya gerekse şahıslara verdiği zararlardan sorumludur" yanıtını verdi.

43 milyar yapılandırıldı

Bakan Ağbal, 2003'te yapılan yeniden yapılandırma kanununda tahsilat oranının yüzde 67, 2011 yılında yapılan yeniden yapılandırmada tahsilatın yüzde 67, devam eden ve 2014'te yapılan yeniden yapılandırmada ise 43 milyar liranın yapılandırıldığını şu ana kadar 10.2 milyar liranın tahsil edildiğini bildirdi.