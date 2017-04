Türkiye'ye inanan herkes kazandı

Türkiye’de yatırımı bulunan yabancı firmaların temsilcileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen ve Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TZOB gibi kurumların da destek verdiği toplantıda buluştuktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler. Toplantıda yabancı sermaye temsilcilerinden, birkez daha Türkiye'ye ‘güven’ mesajı geldi.

200 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki toplantıya aralarında Bosch, BP, Coca-Cola, Cisco, Citibank, Ford, General Electric, Google, Huawei, ING Bank, Intel, Mazda, Microsoft, Nestle, Samsung, Novartis, SOCAR ve Vodafone’un da aralarında olduğu 200’e yakın firmanın temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ‘Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:

EKONOMİ TAMAMEN NORMALLEŞTİ

Darbe girişiminin ardından ekonomik göstergeler normalleşmeyi işaret ediyor. Döviz rezervine baktığımızda ise bırakın azalmayı artıyor. Dolar düşüyor, borsa yükseliyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 125 milyar dolara yükseldi. İşsizlik ve faiz oranları yüzde 10'nun altında kalmaya devam ediyor. Eskiden OHAL ilan ettiğimizde insanlar marketlere koşardı, stoklar yapılırdı. İnsanlarımız ne marketlere nede bankamatikleri hücum etmemiştir.

YABANCI YATIRIMCI HEP KAZANDI

Kanal İstanbul'un ve Çanakkale Köprüsü'nün de ihalesi yapılacak. Bu aslında bir kararlılığın, bir istikrarın ifadesidir. Biz bütün bunları yaparken mali disiplinden, istikrardan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 14 yıldır bizimle birlikte yol yürüyen hiçbir uluslararası yatırımcı bu ülkede kaybetmemiştir. Tam tersine sürekli kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır."

YENİ GELENLER DE KAZANACAK

Toplantıda, yabancı sermayeli kuruluşlar adına yapılan ortak açıklamaysa, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. Açıklamada, “Türkiye’de yatırım yapan bizler işimizin başındayız. Üretmeye, ihraç etmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü, biz Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların her zaman daha fazlasını kazanacağını biliyoruz. Dün Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bizler kazandık. Yarın da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanacak” ifadesine yer verildi.

Ortak Açıklama: ERDOĞAN'IN LiDERLiĞiNE iHTiYACIMIZ VAR

“Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasisine ve hukukun üstünlüğüne kasteden bir saldırıyı geri püskürtmüştür.

Artık şu çok açıktır: Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmemektedir. 79 milyonun tamamı, demokrasi dışında bir seçenek görmemektedir.

Bizlere düşen, ülkemizde hayatı bir an önce olağan akışına döndürmek, Türkiye’yi yeniden geleceğe bakan, coşkulu bir ülke haline getirmektir. Üzerimize düşeni yapacağız.

Bir an önce ekonomi gündemimize geri dönmek, yolumuza hiçbir kesintiye uğramadan devam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede, TOBB, YASED, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, TZOB ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmış uluslararası şirketler olarak bir araya geldik ve bir durum değerlendirmesi yaptık.

Türkiye’de güçlü bir büyüme vizyonu doğrultusunda atılacak reform adımlarına ilişkin kararlılığımızı yineliyoruz. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain saldırıyı akamete uğratan Cumhurbaşkanımızın liderliğine, şimdi ekonomik büyüme ve reformlar alanındaki sıçrama için ihtiyaç vardır.

Darbe girişimi sonrasında meclisteki siyasi partiler arasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda oluşan mutabakat zemini, Türkiye’nin küresel konumunu pekiştirecek niteliktedir.

Şimdi bu mutabakatın, Türkiye’de demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirecek, yargı bağımsızlığını garanti altına alacak yeni bir Anayasa mutabakatına dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği süreci de bu kurumsal dönüşümü kolaylaştıracak ve Türkiye’nin küresel gündemdeki yerini sağlamlaştıracaktır.

Hazırlıkları bir süredir devam ettirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu taslağı, Üretim Reform Paketi ve Yatırım-İhracat Teşvikleri Reform Paketi’nin uluslararası yatırımcılar gözünde Türkiye’nin küresel iddiasını devam ettirmek açısından son derece önemli olacağını düşünüyoruz.

Türkiye’de yatırım yapan bizler işimizin başındayız. Üretmeye, ihraç etmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü, biz Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların her zaman daha fazlasını kazanacağını biliyoruz.

Dün Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bizler kazandık.

Yarın da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanacak.”

Avrupa'yı biz koruduk!

Göçmen krizinde dahi yaşanan gerilime ve görüş farklılıklarına rağmen, Avrupa'yı, Batı ülkelerini sorumsuzca sıkıntıya sokacak adımlar atmadıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: "Daha açık konuşuyorum. Avrupa'yı biz koruduk yahu. 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi ülkemizde barındırmak suretiyle Avrupa'yı biz koruduk. Avrupa verdiği sözleri tutmadı, hala yerine getirmedi. Bakın bize, bu yıl sonuna kadar 3 milyar euro... Bu parayı bize vermeyecek, bizim bütçemize girmeyecek. Suriyeliler için, Iraklılar için harcanacak olan bu para, ne yazık ki hala bize gelmiş değil."

Kendi savunma sanayimizi kuralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişe takılıp kalınması ve çıkartılan engelleri görüp yapılan işten vazgeçilmesi halinde Türkiye'nin 14 yılda 3 kat büyümesinin söz konusu olamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Gündemimizdeki en önemli başlıklardan bir tanesi savunma sanayi. Gelin kendi savunma sanayimizi hep birlikte kuralım. Yerli-küresel işbirliğiyle bunu yapalım. Şu anda biz insansız hava araçlarını üretiyoruz, inşallah savaş uçaklarımızı da yolcu uçaklarımızı da üreteceğiz, füzelerimizi de üreteceğiz. Kararlıyız, bu adımları atacağız, çalışmalarımız sürüyor.”

Yatırımcılara FETÖ dosyası!

Yatırımcılardan Türkiye’ye yönelik bilgi kirliliğini düzeltmekte kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, bunu sağlayacak her türlü dökümanın TOBB ve ilgili bakanlıklarca yatırımcılara verileceğini söyledi. Erdoğan, “Biz şimdi İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dosyalarımızhepinize iletilecek” dedi.

OHAL'in geçici olduğunu biliyoruz

Yabancı sermayeli 200 dev kuruluşun altına imza attığı ortak açıklamada, “Olağanüstü Hal uygulamasının hızlı normalleşme için gündeme getirilen zorunlu ancak geçici ve sınırlı bir Anayasal kurum olduğunun bilincinde olunduğu mesajı verildi. İş dünyasının bir an önce ekonomi gündemine geri dönmek, yoluna hiçbir kesintiye uğramadan devam etmek azminde olduğu” vurgulandı.

Reform ve yeni bir sıçrama vurgusu

Kuruluşların yaptığı ortak açıklamada Türkiye’de güçlü bir büyüme vizyonu doğrultusunda atılacak reform adımlarına ilişkin kararlılığın yinelendiği açıklamada “15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain saldırıyı akamete uğratan Cumhurbaşkanımızın liderliğineyeni bir sıçrama için ihtiyaç vardır” denildi.

Otobüsle Külliye'ye gittiler

Türkiye’de yatırımı bulunan 200’e yakın yabancı firmanın 300’e yakın CEO ve yöneticisinin de katıldığı toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret öncesinde TOBB İkiz Kulelerde yapıldı. İş dünyasının temsilcileri sabah 10.30’dan itibaren TOBB’a gelmeye başladılar. Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne otobüslerle hep birlikte hareket edildi.

YATIRIMLAR iSTiKRARIN iFADESiDiR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz darbecilerin üzerine hücum ederek istikbaline ve istiklaline sahip çıktı. Ülke ve millet olarak her sorunu kendi sınırları içinde tutma kabiliyetine ve imkanına sahip olduğumuzu ortaya koyduk. Buradaki pek çok arkadaşımız Türkiye’nin son 14 yılının yakın şahididir. Türkiye, pek çok engele, saldırıya, provokasyona rağmen asıl hedeflerinden vazgeçmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü durdu mu? Havalimanlarının inşaatları aynen devam ediyor. 26 Ağustos’ta Yavuz Selim Köprümüzü açıyoruz. Süratle Avrasya Tüneli 20 Aralık’ta açılacak şekilde inşaatı devam ediyor. Kanal İstanbul’un ve Çanakkale Köprüsünün ihalesi yapılacak. Bu bir kararlılığın, istikrarın ifadesidir" açıklamasında bulundu.