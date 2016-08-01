Trafik sigortasındaki düzenleme vatandaşa olumlu yansıyacak

Trafik sigortasındaki yeni düzenlemeleri değerlendiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, Torba Yasa’yla birlikte devreye alınan zorunlu trafik sigortasının hem sektöre hem de vatandaşa olumlu yansıyacağı görüşünde olduğunu aktardı. Yasanın sektöre yapacağı yansımaların ilerleyen dönemlerde daha net görüneceğini söyleyen Erdoğan, yeni düzenlemedeki değişiklikleri şöyle açıkladı: “Yeni düzenleme ile Hazine, standart bir hesaplama yöntemi belirleyip, açıklayacak ve sigorta şirketleri kime, ne kadar vefat tazminatı ödeyeceğini, kişiler de sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek. Böylece hem yıllarca süren davaların önüne geçilecek hem de sigortalılar doğacak tazminat haklarını uzun süreçlerden geçmeyerek, kolaylıkla alabilecekler. Sigorta şirketlerinin, kusurlu sürücülere tazminat ödemesi engellenecek. Bu durum uzun süredir şirketlerin yaşadığı en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyordu ve fiyat artışının temel nedeni olarak gösteriliyordu. Trafik kazalarında zarar görenler, zararlarını tazmin etmek için dava yoluna gitmeden önce sigorta şirketlerine başvuracak. Şirketlerin ise 15 gün içinde bu başvuruya yazılı cevap vermesi zorunlu kılınacak.”

DOĞRUDAN TAZMİN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK

Oto sigortalarında devreye girmesi beklenen Doğrudan Tazmin Sistemini’de açıklayan Erdoğan, “Doğrudan Tazmin Sistemi’nin kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor. Bu sistem sayesinde trafik kazalarında zarar gören araç sahibi sigortalılar karşı tarafın sigorta şirketine başvurmak yerine, kendi sigorta şirketlerine başvurarak hasar ödemesini alabilecek. Sigorta şirketleri de hasara neden olan aracın sigortacısından ödediği hasarı rücu edecek” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu gelişmelerin sigorta sektörüyle ilgili genel algıya katkıda bulunması ve sigorta pazarının büyümesini sağlaması beklentilerimiz arasında.”