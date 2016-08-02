Temmuzda 4,9 ton altın ithal edildi

Altın ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,6 düşüşle 4,9 tona indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, temmuz ayında altın ithalatı 2015 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 67,6 azalışla 15,1 tondan 4,9 tona geriledi.

Altın ithalatı temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 48,4 azaldı. Haziran ayında ithal edilen altın 15,1 ton düzeyindeydi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde 30,2 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışa işaret etti. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 26,6 ton altın ithal edilmişti. Kaynak: AA