Temmuz ayı enflasyon rakamları, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? merak ediliyor. 2016 ÜFE TÜFE fiyat endeksi ile TÜİK enflasyon rakamları ve Temmuz ayında enflasyon rakamı ne kadar oldu, arttı mı, azaldı mı? İşte tüm cevaplar TÜFE Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,79 yükseldi. Temmuz ayı enflasyon rakamları yıllık bazda TÜFE yüzde 8,79'la 6 ayın zirvesine çıktı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,77 arttı.

TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre 0,21, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,96 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0,64 artmasını öngörmüştü. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 1,13 aralığında yer almıştı.

TEMMUZ AYI ENFLAYON RAKAMLARINDA EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YURT İÇİ TURLARINDA YAŞANDI

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,09 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,64 ile erikte görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, temmuz ayı enflasyonu aylık olarak yüzde 1,16 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde, temmuz ayı enflasyonu yüzde 0,64 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 1,13 aralığında yer almıştı. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 7,00 ve en yüksek yüzde 8,50 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 7,63 düzeyindeydi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI SON 6 AYIN ZİRVESİNDE GERÇEKLEŞTİ!

Temmuz ayı enflasyon rakamları yıllık bazda TÜFE yüzde 8,79'la 6 ayın zirvesine çıktı.

ENFLASYON RAKAMLARINDA ZAM ŞAMPİYONU TURLAR

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,09 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,64 ile erikte görüldü.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI İSTANBUL DA ARTTI

Yüzde 2.5 artan gıda fiyatlarının etkisiyle tahminlerin çok üzerinde artan temuz tüketici enflasyonu yüzde 0.88 oldu. Böylece İstanbul'da yıllık enflasyon da yüzde 9.13'e ulaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, geçen sene temmuzda yüzde 0.70 oranında düşen enflasyon bu sene yüzde 0.88 oranında arttı. Toptan eşya fiyatlarındaki artış da 0.44'e yükseldi.