Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi mi?

Taşeron işçiler için son dakika haberleri ve en son gelişmeler bu sayfada sizlerle. 720 bini aşkın taşeron çalışanın merakla beklediği düzenlemede takvim netleşti. Hükümet, bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki hizmet niteliği dolayısıyla yapılan kimi sözleşmelerdeki hükümlerde sorun çıkmaması için 'kurum kurum' detay çalışmasına odaklandı.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ

Taşeron yasası yıl sonuna yetişecek

Yaz döneminde son şekli verilecek düzenleme, Meclis yeni yasama yılına başladıktan sonra ele alınacak. Yasa, 2017’ye bırakılmadan, yıl sonuna kadar çıkarılacak ve 2017 yılından itibaren geçerli olacak.

STATÜ HASSASİYETİ

Önceki dönemde hazırlanan taslağın, farklı statülerde çalışan işçiler dolayısıyla sıkıntı yarattığı bildirildi.

YENİ İSTİHDAM MODELİ

Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere, taşeron çalışanların yoğun olarak bulunduğu bakanlıkların yanı sıra, kurum temsilcileriyle yapılan değerlendirmelerde, yeni oluşturulacak 'özel sözleşmeli personel' adlı istihdam modeli için iki hassasiyetin gözetildiği vurgulandı. Bir yandan bu modele geçiş planlanırken, diğer yandan kamu kurumlarının ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi hedefleniyor.

TEK TEK ŞEKİLLENECEK

Bakanlar Kurulu'nda yapılan sunumlarda da teknik çalışmaların sürdürülmesi benimsendi. Yaz döneminde son şeklini alacak düzenlemeyle, taşeron çalışanların geçiş koşulları, mali ve özlük hakları, emeklilikle ilgili düzenlemeleri tek tek şekillendirilecek.

Taşeron çalışmasında sona gelinirken, ayrıntılar netleşiyor. Buna göre, kamuda taşeron olarak çalışan herkes kadroya alınacak. Ancak emekli olduktan sonra taşeron olarak çalışanlar ise sistem dışı kalacak.