Spekülatöre dev gözaltı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, darbe girişimi öncesi yüklü miktarda dolar alınıp piyasanın manipüle edildiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Bakan Ağbal, “Merkez Bankası, bankalarımız, Bankalar Birliği, BDDK ve SPK bu konuda, darbeyi bilip, spekülatif işlem yapan var mı diye çalışma yapıyorlar” dedi.

EL KONULACAK

Bakan Ağbal, MASAK’ın da gerekli ön incelemelerin ardından, gerekmesi halinde devreye gireceğini söyledi. Ağbal, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yakın ilişkilerde olan şirketlerle ilgili mücadele stratejisinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Şu anda biz bu yapının eğitim, sağlık ve sivil toplum ayağındaki kuruluşlarının kapatılmasına ve mallarının tasfiyesine karar verdik. Ama şirketlerle ilgili olarak zaten FETÖ ile ilgili savcılar tarafından yürütülen soruşturmalar var. O soruşturmalar kapsamında şu anda MASAK veya Vergi Denetim Kurumu tarafından hakkında soruştura yürütülen şirketlerden bu paralel yapının kontrolünde olduğu tespit edilenler zaten mahkeme kararıyla müsaadeli edilecek, el konulacak.” Bakan Ağbal şöyle devam etti: Şu aşamada özellikle toplumu ilgilendiren ayağıyla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Şirketler konusunda terör örgütünün, silahlı bir terör örgütü olduğu en son bu darbe girişimiyle net bir şekilde hukuk önünde ortaya konmuş oldu."

ZATEN KONTROL ALTINDA

Bakan Ağbal, şöyle devam etti: "Bu silahlı terör örgütünün kontrolünde olan bütün yapılarla ilgili TMK çerçevesinde alınabilecek, mahkeme kararıyla alınabilecek kararlar alınacak. Şu anda zaten kontrol altındalar. Şu anda devletin yetkili makamları tarafından yönetiliyor. O nedenle ilk KHK da bunları dahil etmedik."

Piyasada manipülasyon soruşturması

Darbe girişimi öncesi yüklü miktarda dolar alınıp piyasanın manipüle edildiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ağbal, "Bu konuda gerekli araştırmalar yapıyor. Çıkan sonuçlara göre Maliye Bakanlığı olarak bizim yapmamız gereken bir çalışma olursa ona süratle gireriz" ifadelerini kullandı.

MASAK da devreye girebilir

MASAK’ın gerekli ön incelemelerin ardından, gerekmesi halinde devreye girdiğinin altını çizen Ağbal, “Şu anda Merkez Bankası, bankalarımız, Bankalar Birliği, BDDK ve SPK bu konuda, darbeyi bilip, spekülatif işlemler var mı diye çalışma yapıyorlar” dedi.