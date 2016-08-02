Şirketinizin yüzde 1-2'sini şehit yakınlarına verin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş katıldığı bir televizyon programında darbe girişimi sonrası sermaye piyasalarında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Burada, şirket sahiplerine tarihi bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Ertaş “Şirket sahiplerinin nominal bedelden şirketlerinin yüzde 3-5'inin halka açması gerekiyor. Fiyatları yüksek belirleyip piyasanın önünü tıkamamalılar. Şirketler fon toplamak için halka açılmazlar. Halka açılmanın fon toplama dışında birçok olumlu etkisi var" diye konuştu. SPK Başkanı Ertaş, sözlerine "Şirketlerinizin yüzde1-2'sini çalışanınıza şehit yakınlarına bedelsiz verin" şeklinde devam etti.

45 ŞİRKET KARAR ALDI

11-15 Temmuz arası Türkiye'ye 550 milyon dolarlık bir giriş olup piyasaların bu süreçte yüzde 5 yükseldiğine dikkat çeken Ertaş, hisse geri alımıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Perşembe günü normalleşme sinyalleri aldık. Hisse geri alımını kolaylaştıran kararımızı kamuoyuyla paylaştık. Bundan sonra borsa yükselmeye başladı. 45 şirketimiz hisse geri alım kararı açıkladı, 44'ünün hisseleri arttı. Önümüzdeki günlerde hisse geri alım açıklayacak şirket sayısı artabilir. Çok sayıda şirket hisse geri alımı için bizimle görüşme halinde."

Yatırımcı dilediği şirkete yönelebilir

SPK’nın bütün incelemelerini mutlaka suç unsuru aradıkları şeklinde değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Ertaş, " SPK 3 temel konuya bakar, işlem kalıplarında insider işlemi var mı, manipülatif işlem var mı, henüz manipülasyona dönüşmemiş, ancak piyasayı bozan işlem var mı, bunun dışındakiler suç unsuru kabul edilmez. 'Çok alan şüpheli işlemdir' tanımlaması kesinlikle doğru değil. Suç unsuruna bulaşmaması kaydıyla bütün yatırımcılarımız diledikleri kadar alıp diledikleri kadar satabilir, diledikleri şirkete yönelebilir" ifadelerini kullandı.

Darbeyi teşvik kabul edilemez

Ertaş, son günlerde tartışma konusu olan analist raporlarıyla ilgili de, "Hukukta belirlenen sınırlar içerisinde raporlara müdahil olmadık. Ancak kırmızı çizgilerimiz de var. İlki, SPK yalan habere dayalı bir rapora izin vermez. İkincisi, iftiraya dayalı araştırma raporuna müsaade etmez. Üçüncüsü terör ve darbeyi teşvik eden, araştırma raporlarına izin vermez" dedi.

S&P hatasını düzeltecektir

S&P'nın Türkiye'nin notunu düşürmesiyle ilgili Ertaş, "Not düşürmesini yanlış ve hatalı buluyoruz, en azından olay birkaç gün gözlemlenmeliydi. S&P'de hatasını anlayarak not düzeltecektir" dedi.