Şehit yakını ÖTV'siz araç alabilecek

"Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, vakıf yükseköğretim kurumlarıyla özel hastaneler arasında yapılmış olup uygulanmakta olan protokoller, belirlenen sürelerin sonuna kadar mevcut hak ve yükümlülükleri ile geçerli olacak.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlara ilişkin ihbar ve şikayetler hakkında, yetkili merciler tarafından "ihbar ve şikayetin işleme konulmaması" kararı verilmesi halinde, bu karara karşı itiraz yolu düzenleniyor.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklı olacak.

Bu hükümler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki davalar için de uygulanacak.

Bir yıl erteleme

Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2016 tarihi ile 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat paylarının ve ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden sadece bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek.

Bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren 3 yılda ve 3 eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

Ertelenen kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilenlerin ilgililerince talep edilmesi halinde iade edileceğine ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırılıyor.

Özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilecekler

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilecek. Araç, 5 yıl sonra elden çıkarılması halinde, bu vergi ödenmeyecek.

Cep telefonlarındaki ÖTV 160 TL oldu

Cep telefonlarındaki asgari maktu özel tüketim vergisi, 160 TL olarak yeniden belirleniyor. (AA)