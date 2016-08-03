Royal Halı borsada Yakın İzleme Pazarına alındı

Borsa İstanbul AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Borsa Yönetim Kurulu, payları borsamızın ana pazarında işlem görmekte olan Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak, payların işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine ve ikinci iş gününden itibaren payların 'Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye başlamasına karar vermiştir." bilgilerini paylaştı.

Borsa İstanbul AŞ'nin KAP'ta bugünkü açıklamasında ise "Royal Halı payları, 4 Ağustos tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren kapsamında bulunduğu BIST Ana, BIST Tekstil Deri, BIST Tüm-100, BIST Sınai ve BIST Tüm endekslerinden çıkarılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Royal Halı'nın hakim ortağı Naksan Holding yönetimine, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında Gaziantep Adliyesi tarafından 22 Temmuz 2016 tarihinde kayyum atanmıştı.