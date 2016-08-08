Ne zaman emekli olurum uygulaması ilgi gördü
Emeklilik hakkında bilinmesi gereken birçok konuyu haber yazımızda bulabilirsiniz. Ve kolay adımlarla nasıl hesaplamalar yapılacağını da öğreneceksiniz.
Ne zaman emekli olurum uygulaması artık emeklilik bilgilerine ulaşmak çok kolay. Emeklilik günü ve yaşı hesaplama e-devlet 2016 yılı detayları aksam.com.tr'de. Emekliliğine ne kadar kaldığını merak edenler için devletin sunduğu ne zaman emekli olurum e-devlet uygulaması ile sık sık sorgulama işlemleri yapıyor. Artık birçok kişi için emeklilik bilgilerini öğrenmek sorun olmaktan çıktı.
E-DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?
E-devlet şifresi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş ve fotoğraflı kimliği olan kişiler tarafından alınabiliyor. Yetkili e-devlet şubelerinden ya da PTT aracılığı ile veya mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-devlet şifresi alınabilir. Fakat başkaları adına şifre almak mümkün değildir.
E-DEVLET KAPISI İLE İŞLEM YAPABİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER
1-Adalet Bakanlığı
a-Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
b-Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama
2-Doğal Afet Sigortaları Kurumu
a-Poliçe Sorgulama
3-Emniyet Genel Müdürlüğü
a-Araç Sorgulama
b-Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
4-Milli Eğitim Bakanlığı
a-MEB Sınav Sonuç Sorgulama
b-MEB Sınav Yeri Sorgulama
5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
a-Gelir Testi Sonucu Sorgulama
b-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
c-Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama
6-Başbakanlık
a-BİMER Yeni Başvuru
b-BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama
7-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
a-Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama
b-Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
c-IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
d-IMEI Kaydet
e-IMEI Sorgulama
f-Numara Taşıma Sorgulama
8-Milli Savunma Bakanlığı
a-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
b-ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu
c-ASAL Celp Dönem Tercihi
9-PTT
a-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama
b-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama
10-Sosyal Güvenlik Kurumu
a-4A Emekli Aylığı Kesintileri
b-4A Emekli Aylık Bilgisi
c-4A Emekli Ödeme Bilgileri
- 4B Borç Durumu
- 4B Emekli Aylığı Kesintileri
- 4B Aylık Bilgisi
- 4B Tescil Kaydı
- 4C Emekli Aylığı Kesintileri
- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
- 4C Tescil Kaydı