Ne zaman emekli olurum uygulaması ilgi gördü

Ne zaman emekli olurum uygulaması artık emeklilik bilgilerine ulaşmak çok kolay. Emeklilik günü ve yaşı hesaplama e-devlet 2016 yılı detayları aksam.com.tr'de. Emekliliğine ne kadar kaldığını merak edenler için devletin sunduğu ne zaman emekli olurum e-devlet uygulaması ile sık sık sorgulama işlemleri yapıyor. Artık birçok kişi için emeklilik bilgilerini öğrenmek sorun olmaktan çıktı.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?

E-devlet şifresi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş ve fotoğraflı kimliği olan kişiler tarafından alınabiliyor. Yetkili e-devlet şubelerinden ya da PTT aracılığı ile veya mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-devlet şifresi alınabilir. Fakat başkaları adına şifre almak mümkün değildir.

E-DEVLET KAPISI İLE İŞLEM YAPABİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER

1-Adalet Bakanlığı

a-Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

b-Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2-Doğal Afet Sigortaları Kurumu

a-Poliçe Sorgulama

3-Emniyet Genel Müdürlüğü

a-Araç Sorgulama

b-Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

4-Milli Eğitim Bakanlığı

a-MEB Sınav Sonuç Sorgulama

b-MEB Sınav Yeri Sorgulama

5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

a-Gelir Testi Sonucu Sorgulama

b-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

c-Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

6-Başbakanlık

a-BİMER Yeni Başvuru

b-BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

7-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

a-Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

b-Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

c-IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

d-IMEI Kaydet

e-IMEI Sorgulama

f-Numara Taşıma Sorgulama

8-Milli Savunma Bakanlığı

a-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

b-ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

c-ASAL Celp Dönem Tercihi

9-PTT

a-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

b-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10-Sosyal Güvenlik Kurumu

a-4A Emekli Aylığı Kesintileri

b-4A Emekli Aylık Bilgisi

c-4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı