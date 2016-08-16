MKE 2016 iş başvurusu şartları nedir?

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE) bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını açıkladı. MKE personel alımı ve MKE detayları aksam.com.tr'de. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (kısaca MKEK veya MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan devlet kuruluşudur.

MKE HANGİ BÖLÜMLERE İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Makina ve Kimya Endüstrisi Ağır Silah Fabrikası Müdürlüğüne belirsiz süreli olarak çalışacak 35 sürekli işçiyi Lise mezunu veya dengi okul mezunu şartı ile alacaktır. Alım yapılacak kadrolar; Makine Bakım Onarım Alanına 10 kişi, Hidrolik-Pnömatik Alanına 5 kişi, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık 7 kişi, Kaynakçılık 1 kişi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 5 kişi, Endüstriyel Bakım Onarım 5 kişi, Endüstriyel Kontrol 1 kişi, Betonarme Yapı Sistemleri 1 kişi olmak üzere 35 kişi alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da bulunana fabrikalarına ise aynı şekilde lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak şartı ile toplamda 95 kişilik kadroso ile işçi alacaktır. Ankara'da ki, MKE Gazi Fişek Fabrikasına, MKS Kapsül Fabrikasına, MKE Makina ve Maske Fabrikasına ve MKE Barutsal Roket ve Patlama Fabrikasına, Kaynakçı, Makina, Sıhhi Tesisat, Torna Tesviye, Elektrik ve Kimya alanlarında 35 kişi alacak.

Kırıkkalede bulunana, MKE Destek Tesisat İşletmelerine, MKE Silah fabrikasına, MKE Mühimmat Fabrikasına, MKE Pirinç Fabrikasına, MKE Barut Fabrikasına ve MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikasına, Kimya, Makina Elektrik, Torno Tesviye, CNC, İnşaat, Frezeci ve İş Makinaları Operatörlüğü pozisyonlarına toplamda 51 İşçi Personel alacak.

Çankırı'da MKE Çankırı Silah Fabrikasına Torna Tesviye pozisyonunda 9 kişi alacak.

MKE NEDİR?

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (kısaca MKEK veya MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan devlet kuruluşudur. Uzun süre MKE kısaltmasını kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bu kurum "Tophane'i Hümayun" adıyla hizmet vermekteydi. 1921 yılında "Askeri Fabrikaları Umum Müdürlüğü" haline dönüştürülmüştür, daha sonra ise "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu" adını almıştır. 7340 personeli vardır ve dünyada 40'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 2011 senesinde kurumun kar oranı bir önceki seneye göre %180'lik bir artış ile 165 milyon lira oldu. İstatistiklere göre kurumun 2011 yılında en fazla silah sattığı ülke ise Suudi Arabistan oldu.