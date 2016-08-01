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MetLife’tan ‘Emeklim Güvende’ sigortası

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MetLife, en büyük iş ortağı DenizBank’tan emekli maaşı alan müşterilerine özel yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.

DenizBank’a özel geliştirilen Emeklim Güvende Ferdi Kaza Sigortası ile DenizBank emekli müşterilerine kaza sonucu oluşabilecek kırık, yanık gibi rahatsızlıklarda 5 bin liraya kadar korunma, yaralanmalarda en iyi şekilde tedavi görme ve kaza sonrası vefat ya da sakat kalınması durumunda 30 bin lira finansal güvence sağlanıyor.                                                           Emeklim Güvende Ferdi Kaza Sigortası’nı  30 Eylül tarihine kadar yaptıran DenizBank’ın emekli müşterilerinden 10 talihli çift ise Kıbrıs seyahati kazanıyor olacak.

 

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