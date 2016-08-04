Kentsel dönüşümde 'sertifika dönemi'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği'nde yapılan değişiklikle, Türkiye'de kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi. Kentsel dönüşüm projelerinde gayrimenkul sertifikalarının kullanılabilmesi ve faizsiz finansal araçların geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde hazırlanan tebliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Canikli, bu değişimle birlikte kentsel dönüşüm sürecinin de hızlanacağını ifade etti. Canikli, "Kentsel dönüşüm amaçlı gayrimenkul projelerinde hak sahiplerine kendi isteklerine bağlı olarak gayrimenkul sertifikalarının da verilmesinin önü açılmış, isteyen hak sahibine sertifika, isteyen hak sahibine ihraççı ile aralarındaki anlaşmada belirtilen dairesini alma hakkı sağlandı" diye konuştu.

Vadesinden önce

Sertifikaların metrekare olarak tanımlandığını belirten Canikli, sertifika almayı tercih eden hak sahiplerine, yeterli sayıda sertifikaya sahip olmaları şartıyla, tamamlanan projeden istediği daireyi alma imkanının getirildiğini belirtti. Borsadan alıp sertifika sahibi olan vatandaşlar ise sertifikalarını borsada vadesinden önce satabilecek.

Borsada alınıp satılabilecek

İhraç edilecek sertifikaların borsaya da kote edileceğini anlatan Canikli, "Vatandaşlar gayrimenkul sertifikalarını borsadan alabilecek" dedi. Özel sektör şirketlerinin konut ve ticari alan projelerinde, proje değerinin en fazla yüzde 50'sinin sertifika ihracı yoluyla finanse edilebileceğini söyleyen Canikli, kentsel dönüşümde ise bu oran yüzde 100" dedi.

'Yastıkaltı' da gayrimenkule gelir

Gayrimenkul sektörü de düzenlemeden memnun. Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ: Sertifikayla konut alabilecek durumda olmayanlar zamanla, aldıkları metrekareye eklemeler yaparak daire sahibi olabilecek. Kentsel dönüşüm projelerindeki sancılı süreçler aşılacak. Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gül: Kentsel dönüşümde yeni bir dönemin kapılarını araladık. Yastıkaltı birikimler gayrimenkul sektöründe değerlendirilebilecek.

Geri alım garantisi geldi

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Kentsel dönüşüm amaçlı ihraç edilen sertifikalarda ayrıca ihraççı tarafından kamuya açıklanan dönemlerde sertifikalara geri alım garantisi getirildi ve sertifika sahiplerinin zarar etmesi önlendi" değerlendirmesini yaptı.