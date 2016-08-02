Kamu çalışanları dikkat: Cayma bedelini ödemeyin

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe kalkışması nedeniyle zor bir yıl geçiren turizm sektöründe şimdi de fırsatçı sorunu yaşanıyor. Yıllık izinleri iptal edilen kamu çalışanları, seyahat acentelerine başvurarak otel, yurtiçi ve yurtdışı paket turlarla uçak bileti ödemelerinin iadesini talep etmeye başladı. Ancak acentelere başvuran tatilciler beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Rezervasyon için 5 dakika içerisinde ulaşabildikleri acentelerin iptal için telefonlarına bir türlü ulaşamazken, günlerce süren uğraş sonrasında acentelere ulaşmayı başaran vatandaşlar ise yüzde 35’e varan cayma bedeli kesintisiyle karşı karşıya kaldılar.

MÜCBİR SEBEP SAYILIR

Darbe girişimi nedeniyle tüketicilerin tatilden cayma hakkının olduğunu ve bunun ‘mücbir’ sebep sayılabileceğini ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Hatice Saadet Kalyoncu, "Tatil için sözleşme imzalasın ve ya imzalamasın bu dönemde rezervasyonunu iptal etmek isteyen vatandaşlarımıza tatil için ödedikleri ücret kesintisiz bir şekilde iade edilmelidir. Tüketici bir tek, kartla ödemelerdeki komisyon farkını öder. Geri kalan iade edilmelidir" dedi. Kalyoncu, "Eğer acente veya otel ödeme yapmayı reddederse, bu durumda rezervasyonlarını iptal ettiklerine dair bir dilekçeyi şirketin adresine iadeli taahhütlü göndersinler. Şirketten dönüş olmazsa, kamu memuru olduğunu gösteren kimlik sureti ve bir dilekçeyle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler. Ödenen rakam en geç 21 gün içerisinde hesaplarına yatırılmış olur" dedi.

Mağdur etmeyin

Türkiye’nin içinden geçtiği dönem nedeniyle tüketicilerin tur paketlerini iptal etme hakkı olduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük de turizmcilere ‘Tüketicileri mağdur etmeyin’ çağrısında bulunuyor. Turizmcilerin paket tur hazırlarken vergi, harç, banka komisyonu gibi kesintileri normalde tahsil etmek zorunda kaldıklarını ancak OHAL durumunda tüketicilerin ‘mücbir’ sebep göstererek rezervasyonunu iptal edebileceğini dile getiren Küçük, "Devletin tüketicilerin zararını karşılayacak tedbirler almasında fayda var" diye konuştu.

Jandarma zoruyla paralarını aldılar

Bu dönemde mağdur olan çok sayıda tüketici var. Onlardan biri de dış ticaretle uğraşan Burak Yılmaz ve ailesi. Aile, Alanya’daki 5 yıldızlı bir otele 1 haftalık tatile gidiyor. Burada 3 yıldızlı hizmeti bile alamadıklarını anlatan Yılmaz, şunları anlatıyor: "Otelde personel olmadığı için diğer otellerden günlük çalışan kiralamışlar. İnanılmaz kötü yemekleri vardı. Otelde çatal, kaşık bile bulamadık. Havuzlar kirliydi. Yemek mevzusundan otelde tartışma çıktı. Müdahale için jandarmayı geldi. Jandarma otel yönetimiyle konuşup mağduriyeti önledi ve konukların parası ödendi."

Dilekçeyle başvuru yapın

Kamu çalışanı olan tüketici rezervasyon yaptırdığı tatilini iptal etmek için tur paketini aldığı kuruma iadeli taahhütlü ihtar göndermesi öneriliyor. Söz konusu dilekçede mağdur kişi iban hesabına rezervasyon bedelinin 7 gün içinde yatırılmasını talep edip, ek olarak da kamu çalışanı olduğuna dair kimlik belgesinin suretini göndermesi gerektiği ifade ediliyor.