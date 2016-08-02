İşgal kalkışmasıyla bağlantılı işlemler SPK’ya raporlanıyor!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yabancı yatırımcı tercihlerinde ciddi bir azalma olmadığını vurguladı.

İŞLEMLER SORUŞTURUYOR

Darbeden önceki hafta endeksin yükseliş trendinde olduğunu hatırlatan Karadağ, “Birçok yatırımcı o günlerde kâr satışına yönelmişti. Bazıları da bu darbeyle entegre işlem yapmış olabilir. Bizim işimiz sadece veri sağlamak bu konuda. SPK, bu konuda gerçekten çok hassas bir şekilde konuyu soruşturuyor" diye konuştu.

YABANCI ALGISI DEĞİŞMEDİ

AA Finans Masası'na konuk olan Himmet Karadağ, darbe girişiminin ardından oluşan kaygılara yönelik de şunları söyledi: “AK Parti hükümeti öncesi Türkiye'sinde, küçük krizler ve siyasi olaylar ciddi ekonomik dalgalanmalara yol açıyordu. Şu an 2000 öncesi krizlerle kıyaslanmayacak yüksek volatiliteli olaylar yaşanmasına rağmen ekonomi kısa sürede toparlanıyor. Bunu Gezi'de, terör hadiselerinde gördük ve darbe girişiminden sonraki hafta da yaşadık."

NORMALA GERİ DÖNDÜK

Karadağ, "Darbe girişimi sonrasında yabancı yatırımcı tercihlerinde çok ciddi bir azalma veya risk algısı tespitimiz yok. Ertesi hafta BIST 100 Endeksi de, finans ve ekonomi piyasaları da toparlanma sürecine girdi. Bu hafta ise zaten tamamen tüm piyasalarımız olağan akışında seyrediyor" şeklinde konuştu.

ŞİRKETLERİ DE İZLİYORUZ

BIST’te FETÖ temizliğinin devam ettiğini vurgulayan Karadağ, "15 Temmuz'dan sonra bunu hızlandırdık. Artık çok acil ihtiyaç duyduğumuz kişiler bile olsa eğer riskli kategoride olduğu değerlendirilen personelden oluşuyorsa hizmet akdimizi anında feshediyoruz. Diğer taraftan, bu terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen borsa şirketleri ve finans ayağıyla ilgili incelemeler, birçok boyutta yürümesi gereken işlemler... Bu iş, sermaye piyasası suçu niteliğindeyse temel yetki SPK'dadır” ifadelerini kullandı.

İŞLEMLER SPK’YA GİDİYOR

Karadağ, darbe girişiminin öncesi ve sonrasında BIST’te şüpheli işlemlerle ilgili haberler konusundaysa şöyle konuştu: “Biz uluslararası sermaye ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu tür haberler yapılırken süreç nasıl işliyor bilmek gerek. Gerçekten basın kuruluşlarımızın dikkat etmesi lazım. Bu, ülkemizin uluslararası yatırım konusunda algısına da zarar veriyor.”

Himmet Karadağ ayrıca “Darbecilerin finans tarafında, şüpheli işlemlerini anlık mutlaka SPK'ya raporluyoruz" diye konuştu.

‘Başçalan’ Pensilvanya’da oturuyor!

Karadağ, FETÖ'nün sirayet ettiği kurumlarda liyakatin dibe vurduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bir kurumu ele geçirmişse orada liyakat yok! Sınavların havuzunu çalmışlar. 'Başçalan' Pensilvanya'da oturuyor. Bütün sistemdeki soruları çalıyor, Soruyu çaldınız, FETÖ'ya verdiniz, o çalınan soruların cevaplarını yapamayanların da sınav kağıdını düzelttirmişler. Yani herhangi bir sınırı yok. 15 Temmuz'da zaten FETÖ'nün sınırının olmadığını milletimiz gördü."

15 Temmuz'da Borsa İstanbul'da neler yaşandı?

BIST Başkanı Himmet Karadağ, 15 Temmuz gecesi BIST’te yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Akşam saat 20.30 civarında havalimanına geçtim. Borsaya saldırı olduğunda Beştepe Külliyesi'ndeydim. Haberi alır almaz telefon üzerinden kriz masası kurduk. Darbeciler, güvenlik personeline bomba ihbarı bulunduğunu söyleyerek içeriye girip ve güvenlikçileri etkisiz hale getirmişler.”

SNIPER’LA ATEŞ AÇTILAR

Karadağ o geceyi şöyle anlattı: “Daha sonra güvenlik personelimizi konuşlandırdık. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdik. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın katılımıyla kalabalık oluştu. Şehit ve yaralılarımıza da sebep olan darbecilerden bazıları sniper şeklinde nişan alıp kalabalığa ateş açmışlar."

EN UFAK DURAKSAMA YOK

Fatih Satır kardeşimiz, Mehmet Uzun kardeşimizle beraber şehit oldu. Fatih Satır mahallede çok sevilen biri. Bu şehidimizin arkadaşı ilk çatışmada üç kurşunla yaralanıyor. Şehidimiz, arkadaşını hastaneye yetiştiriyor. Hemen tekrar Borsa'ya dönüyor. İkinci gidişinden sonra şehit oluyor, yani pişmanlık ya da en ufak bir duraksama yok. Borsa olarak hem şehit yakınları hem de gazilerle ilgilenmeye devam edeceğiz."

TÜRKSAT’taki FETÖ’cü eleman daha önce BIST’ten atılmış

Karadağ, “Darbeciler, BIST’i kapatmış olsalar dahi biz sistemimizi çalıştırabilirdik. Darbeciler Türksat'a gidip saldırıyor ve çok sayıda kişiyi şehit ediyor. Sistemi kapatmak adına içerideki FETÖ mensubu IT'cileri çağırıyorlar. Bunların biri bizim Borsa'dan attığımız bir personel çıktı. İyi ki zamanında atmışız. Darbeciler de Borsa İstanbul'da aynı şeyi yapacaktı. FETÖ üyesi IT'cileri çağıracaktı. Bizim arkadaşlar darbecileri oyaladı” diye konuştu.

120 kişinin işine son verdik

Karadağ, 1 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar 34 kişiyi görevden aldıklarını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra da 50'nin üzerinde personelle yollarını ayırdıklarını ifade eden Karadağ, "Bu anlamda 120 kişinin iş akdini feshettik" dedi.

İstihbaratla yakın ilişkideyiz

İstihbarat ve kamu otoriteleriyle yakın çalışmalar içerisinde olduklarını, tespitler netleştiği andan itibaren görevden almaların devam edeceğini belirten BIST Başkanı Himmet Karadağ, sistemin devamı için görevlendirmeler yapılacağını ve bu sürecin sürdüğünü kaydetti.

Borsanın sistemini kapatmak istemişler

BIST Başkanı Karadağ, "Darbeciler sistemi kapatmaya çalışmışlar ama arkadaşlar oyalayarak kapanmaması için onları geçiştirmiş. O anlamda bir aksama yaşanmadı. Pazartesi gününden itibaren normal ticari işlemler olağan şekilde devam etti" dedi.