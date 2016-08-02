İpotek kaldırma parası isteyen bankaya şok!

Banka, ipoteği kaldırmama konusunda direndi.

Hatta 19 lira talep etti. Bunun üzerine dava açan tüketici bankayı 11 bin lira ödemeye mahkum etti İpoteğin kaldırılması için bankadan ipotek fekki yazisi alınması gerekiyor.



Mahkeme bankayı dinlemedi Banka adına yapılan savunmada, "İhtarname 3 Haziran'da geldi. 26 Ekim'de ipotek kaldırma yazısını tapuya gönderdik. Tapu müdürlüğü 2 Kasım'da ipoteği kaldırdı.

Dava düşmeli" denildi. Mahkeme bunu kabul etmedi. Bankayı, 3187 liralık tapu harcını, 52 liralık yargılama giderini, 6975 liralık vekâlet ücretini ve 225 liralık icra ücretini ödemeye mahkum etti. 19 liralık istek bankaya binlerce liraya mal oldu.



Siz de itiraz edin!



Bankalar ipotek kaldırma yazısı için ücret talep ediyordu. Bu ücret ortalama olarak 250 civarlarında tahsil ediliyordu.



Ancak 2013'te yapılan yasal düzenlemelerle bu ücretin tahsil edilmesi haksız bulundu. Buna göre; ipoteğin kaldırılması için bankalar, herhangi bir ücret talep edemiyor.



Banka tarafından istenilse de tüketicinin bu duruma itiraz hakkı var. İtirazlar tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine yapılabiliyor.



Krediyi 6 yılda ödedi



Bankaların önemli gelir kalemleri arasında, çeşitli gerçeklerle aldıkları ücret ve komisyonlar yer alıyor. Bu ücretlerden biri de ipotek fek (kaldırma) ücreti. Ancak bilinçli tüketiciler başvurduğunda bu ücretler genellikle mahkemeden dönüyor.



Sibel Özçarıklı adlı bir vatandaş 6 yıl önce özel bir bankadan 140 bin liralık konut kredisi kullandı. Özçakıcı taksit ödemlerini 8 Mart 2014'te tamamladı.



İpotek bedeli istendi



Banka, kredi ile birlikte evin üzerine ipotek de koymuştu. Özçakıcı, kredi ödemesinin tamamlandığını hatırlatarak, şube görevlilerinden ipoteğin kaldırılmasını istedi.



Bu talep, sözlü olarak bir kaç kez tekrarlandı. Ancak ipotek kaldırılmadı.

Özçakıcı bu kez, banka ipoteğinin kaldırılmasını noter yolu ile gönderdiği ihtarname ile istedi. 3 Haziran 2015 tarihli ihtarname ilgili şubeye ulaştı.



19 lira ödeyeceksiniz



Özçakıcı, bankadan ipoteğin kaldırıldığı yanıtını beklerken, eline dikkat çekici bir yazı ulaştı. Bankadan gelen 12 Haziran tarihli yazıda, Özçakıcı'nın 19.20 TL daha yatırması halinde ipoteğin kaldırılacağı bildirildi. Özçakıcı, 5 gün sonra dava açtı. Davaya, İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi baktı. Özçakıcı davada, kredi ödemesini yaptığı halde bankanın ipoteği kaldırmadığını kaydetti. (POSTA)