Galaxy Note 7 özellikleri ve fiyatı açıklandı, ne zaman çıkacak?

Samsung yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7’yi uzun süre sonra bu akşam tanıttı. Ekranın iki yanı da kavisli olan Galaxy Note 7'nin düz ekranlı bir modeli bulunmuyor. Exynos 8890 yonga setinin şu an piyasada yer alan mobil işlemcilerden teoride olduğu kadar pratikte de hızlı olması Samsung'u işlemci konusunda değişiklik yapmamasına neden oluyor.

KAMERASI GALAXY S7 İLE AYNI

Galaxy S7'lerde olduğu gibi arka yüzde 12 megapiksel dahili kamera kullanan Galaxy Note 7 ile 4K çözünürlüğünde video çekimi yapabilmek de mümkün. Galaxy Note 7 kamerasında düşük ışıkta hatta karanlıkta bile net fotoğraf çekebilen Britecell sensörü bulunacak. Galaxy Note 7'nin ön yüzünde ise 5 MP kamera bulunuyor.

EKRAN KİLİDİNİ BAKIŞLARINIZLA AÇACAKSINIZ

İris tarayıcı sayesinde Galaxy Note 7'de artık ekran kilidini açmak için şifreye veya parmak izine ihtiyacınız yok; ön yüzdeki sensöre bakarak gözünüzle ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bu anlamda Galaxy Note 7 telefon pazarında yeni bir akımı da başlatıyor.

GALAXY NOTE 7'DE S-PEN DE YENİLENİYOR

Galaxy Note serisinin vazgeçilmez parçası S-Pen yani kalem, Galaxy Note 7 ile evrim geçirecek. Temassız komut menüsüne geldiğimizde ise üç yeni işlevin kalem yazılımına dahil edildiğini görüyoruz. “Çeviri” özelliğinde S-Pen kalemi kullanırken, herhangi bir sözcüğün üzerine gelerek farklı dillerdeki çevirisi görülebilecek.

“Büyüteç” özelliğinde S-Pen kalemle ekranın herhangi bir bölümünü büyütmek mümkün hale geliyor. “Göz at” özelliğinde ise ekranın sağ alt köşesinde açık olan uygulamaların ön izlemesine göz atarak, açık olan uygulamalar arasında hızlı geçiş yapılabilecek.

S-Pen'in bir diğer özelliği ise su altında da yazma. IP68 sertifikası ile su geçirmez özelliğine sahip olan Note 7, kullanıcılarına su altında da S-Pen ile not alma imkanı sunuyor.

GALAXY NOTE 7'NİN FİYATI

Galaxy Note 7'nin Türkiye fiyatı henüz belli değil; ancak beklenen fiyat aralığı 3 bin ila 3500 TL.

GALAXY NOTE 7 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Galaxy Note 7, 19 Ağustos itibariyle satışa çıkıyor. Hangi ülkelerde olduğu kesin olmamakla birlikte Galaxy Note 7'yi alan kullanıcılara Galaxy VR gözlüğü de ücretsiz olarak verilecek.

GALAXY NOTE 7'NİN GRAFİK KALİTESİ

Galaxy Note 7'nin grafik birimi ise Mali-T880 MP12. Android'in güçlendirilmiş Vulkan teknolojisi sayesinde konsol kalitesinde oyunlar, Note 7'de oyun severleri karşılayacak.

ANDROID 7.0 İLE GELİYOR

4 GB RAM ile gelen Galaxy Note 7, Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 7.0 Nougat ile geliyor. TouchWiz arayüzüyle dikkat çeken Galaxy Note 7'de 3.500 mAh tipi batarya kullanılıyor ve USB-Type-C arabirimi sayesinde cihaz 1.5 saatlik sürede tam şarj olabiliyor.

EKRAN CAMI BİR HAYLİ SAĞLAM

4.5G'yi de destekleyen Galaxy Note 7'nin ekran büyüklüğü ise 5.7 inç. 2K çözünürlüğe ulaşabilen Galaxy Note 7'nin ekranı da çizilmelere karşı oldukça dayanıklı; zira ekran teknolojisi olarak en son çıkan Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisi kullanılıyor.

64 GB DAHİLİ HAFIZASI OLACAK

Galaxy Note 7'nin sadece 64 GB'lık dahili hafızalı modeli bulunuyor. Bu da pek çok kullanıcı için gayet yeterli depolama birimi demek. Ancak microSD kart desteği sayesinde Galaxy Note 7'nin toplam hafızası 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

