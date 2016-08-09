Fındık fiyatı ne oldu

Fındık üreticileri fındık fiyatı ne olacak diye sormaya başladılar bile. Bu sene 'Piyasada fındık yok' açıklamaları, fındık fiyatlarını yavaş yavaş yukarı çekmeye başladı bu durum ise Fındık üreticilerinin yüzünü güldürmeye yetti. Geçen ay serbest piyasada 10 liraya kadar yükselen fındık fiyatı, yeni hasadın başlamasıyla 13 lirayı gördü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, yaptığı açıklamada, serbest piyasada 2015 yılı fındığının 13 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Fındık meyvesinin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalar; enerji verme, cinsel gücü artırma, böbreklerde oluşan kum ve taş düşürme konusunda yardımcı, yapısında bulunan kalsiyum sayesinde çocukların kemik oluşumunda yardımcı ve menopoz dönemlerinde kemik erimelerini engellemede etkilidir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, yaptığı açıklamada, serbest piyasada 2015 yılı fındığının 13 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Henüz yeni sezon ürününün pazara inmediğini belirten Soydan, "2015 yılı ürününün bazı tüccarlar ya da fabrikalar tarafından 13 liradan alındığını görüyoruz. Bu da yeni sezon ürün fiyatının daha da artacağı anlamına gelmektedir." dedi.

Soydan, fındık fiyatının artmasını, yeni sezon rekoltesinin geçen sezona oranla düşük olmasına bağladıklarını ifade ederek, "Beklentimiz fiyatların daha artacağı yönünde. Çünkü özellikle Avrupalı alıcıların fındığa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle 2015 ürününe itirazlarının olmadığını da biliyoruz. Hal böyleyken fiyatın artması da çok normal." diye konuştu.

Fındık fiyatının 13 liraya kadar yükselmesine rağmen üreticilerin ürünlerini satmadığını kaydeden Soydan, şöyle devam etti:

"Üretici yeni sezonun açılmasını bekliyor. Dolayısıyla birçok üreticimiz ürünlerini evlerinde bekletmeye devam ediyor. Burada üreticilere düşen tek görev bundan sonra fındıklarını kesinlikle emanete bırakmamaları. Üreticiler emaneti kafasından tamamen silmelidir. Üreticilerimiz bu sezon kozun ellerinde olduğunun da farkında olmalıdır."

Soydan, üreticilere ürünlerini iyi kurutmalarını da önererek, "10 Ağustos tarihinden sonra yeni ürün pazara inmeye başlayacak. Üreticilerimizin bu tarihe kadar ürünlerini yeteri kadar kurutup, öylece pazara indirmesi gerekmektedir. Aksi durumda iyi kurutulmayan fındık küflenmektedir." ifadesini kullandı.