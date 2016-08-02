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FETÖ soruşturması kapsamında temizlik devam ediyor

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FETÖ'nün ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB'de 47 personel memuriyetten çıkarıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) 47 personel memuriyetten çıkarıldı.

Daha önce bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında çalışan 560 personel açığa alınmış ve söz konusu personel hakkında soruşturma başlatılmış, 63 kişi memuriyetten çıkarılmıştı.

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