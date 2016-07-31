Enerjide Türkiye-Avrupa işbirliği tam gaz

Avrupa Birliği (AB) Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete, Türkiye ve AB arasındaki enerji işbirliğinin devam ettiğini belirterek, "Bu işbirliğini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil, özellikle Güney Gaz Koridoru her iki taraf için de büyük önem taşıyor." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, Türkiye-AB arasındaki enerji ilişkileri üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Canete, yaşanan gelişmelerin işbirliğini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Canete, Türkiye ve AB'nin enerjide önemli ortak projeleri olduğuna işaret ederek, "Çin'de 29 Haziran'da düzenlenen G20 Enerji Bakanları zirvesinde yaptığımız toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Güney Gaz Koridoru projesine olan bağlılığını ve tamamlanması konusundaki kararlılığını yineledi. Biz de bu durumdan oldukça memnunuz. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki enerji işbirliği devam ediyor. Bu işbirliğini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil, özellikle Güney Gaz Koridoru projesi her iki taraf için de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA