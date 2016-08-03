Elektrik tüketiminde yeni rekor

Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar elektrik tüketimini artırıyor. Sıcaklıklarla birlikte artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar elektrik tüketiminde zirve değerlerin kaydedilmesine yol açıyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de 2 Ağustos Salı günü 896 milyon 767 bin kilovatsaat elektrik tüketimiyle rekor kırılırken, üretimde de 883 milyon 35 bin kilovatsaatle en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Bu yılın en yüksek elektrik tüketimi 878 milyon kilovatsaatle 24 Haziran'da gerçekleşmiş ve devamında temmuz ayı içinde üç kez tüketim rekoru kırılmıştı.(AA)