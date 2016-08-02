Dev projelerde geri sayım başladı!

15 Temmuz 'kalkışmasını' püskürten Türkiye, 'kalkınma' projelerine hız veriyor. Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasıyla, devlet içindeki paralel yapılanma adım adım temizlenirken, Türkiye’nin dev projelerinde de gaza basılıyor. Aksamasına izin verilmeyen birçok proje, planlandığı gibi yıl sonuna kadar hizmete sokulacak. Ulaştırmadan savunmaya kadar tarihi açılışlarda gün sayılıyor. İşte o projelerden öne çıkanlar:

DEMİR İPEK YOLU GELİYOR

Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin yıl sonunda açılması hedefleniyor. Projeyle, Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak. Böylece tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanıyor.

METROLAR RAYLARA HAZIR

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde metro hatlarında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Atatürk Kültür Merkezi ile Keçiören arasında yapımı devam eden 9,2 km’lik Keçiören metrosu yıl sonunda açılacak. Hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde 700-800 bin, saatte ise 50 bin yolcu seyahat edebilecek. Hatta, inşaat çalışmaları yüzde 100 tamamlandı. Sinyal sistemi ve elektro mekanik işleri yapılıyor.

ANKARA YHT GARI YOLDA

Ankara’yı, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının kalbi konumuna getirecek Ankara YHT Garı için de geri sayım sürüyor. Gar, günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Zemin katta yolcu dinlenme salonları ve büfeler yapılıyor. İki katta 5 yıldızlı otel hizmet verecek. Çatı katı restoran ve kafelerden oluşacak. Zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise toplam 3 bin araçlık kapalı otopark inşa ediliyor. Bu yönüyle gar, yaşam merkezi olacak. Önümüzdeki süreçte, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hatlarının ardından Ankara-Sivas, Ankara-İzmir gibi hatlar nedeniyle bu gar hayati bir işleve sahip olacak.

ALTAY EKİMDE

Savunma sanayindeki önemli projeler için de gün sayılıyor. Modern Tank Projesi (ALTAY) kapsamında halen PV1 ve PV2 prototip üretimleri tamamlandı. Kabul testlerinin ekim ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Tank, 2017'den itibaren TSK’nın kullanımında olacak.

GÖKTÜRK-1'E HAYATİ GÖREV

Göktürk-2 uydusunu kullanan ve istihbarat ihtiyacının önemli bir kısmını kendi imkanlarıyla karşılamaya başlayan Türkiye, Göktürk-1 ile yeni imkanlara da kavuşacak. Yıl sonunda fırlatılması planlanan Göktürk-1, hassas görüntüler sağlayacak. Çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler, terörle mücadele başta olmak üzere istihbarat gereken alanlarda bu uydu hayati işlev görecek.

Avrasya'da ışık göründü

Türkiye’nin dev projelerinden Avrasya Tüneli 20 Aralık’ta hizmet vermeye başlayacak. Projenin toplam yatırım bedeli 1.2 milyar dolar. Projenin uzunluğu 14.6 km. Denizin 106 metre altında inşa edildi. 2.4 km’si denizin altından geçiyor.

Akkuyu ve Türk Akımı

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 9 Ağustos’ta yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor. Ziyaretle birlikte Akkuyu Santralı’nda çalışmaların hızlanması ve Türk Akımı'yla ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Şehir hastanesi açılıyor

'Şehir Hastaneleri Projesi'nde ilk açılışa günler kaldı. Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışı ağustos veya eylülde yapılacak. Hastane günde 8 bin hastaya hizmet verecek. Mersin’i diğer illerdeki hastaneler izleyecek.

Kanal İstanbul için ihale zamanı

Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili de ihale sürecinin de tamamlanması ve ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de ihalenin yapılması gündemde. Üç Katlı İstanbul Tüneli’nde etüt, proje ve mühendislik hizmetlerinin ardından süreç devam edecek. 26 Şubat 2018’de hizmete girecek 3. Havalimanı’nda da çalışmalar sürüyor.

DEV AÇILIŞA SON 25 GÜN

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasına 25 gün kaldı. 26 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete sokulması planlanan köprünün üzerinde toplam 10 şerit bulunuyor.