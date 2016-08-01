Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta, BIST 100 endeksi 822,34 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile "taş, toprak", tek değer kaybeden ise yüzde 0,04 ile "sigorta" oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından artan küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 75.405,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin de 76.200 puanın üzerinde tutunması durumunda yeni hedefinin 77.500 direnci olacağını dile getiriyor. (AA)