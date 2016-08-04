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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 74.764,78 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 212,63 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile "inşaat" oldu. 

Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 azalışla 74.552,15 puandan tamamladı. 

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 74.000 seviyesinin destek, 76.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. (AA)

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