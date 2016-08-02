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Bireysel emeklilikle ilgili flaş gelişme!

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45 yaş altı çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik geleceği belirtildi. Daha önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu bireysel emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarından her ay 100 lira BES kesintisinin planlandığını ifade etmişti. Yeni öneriye göre çalışanlar iki ay içinde sistemden isteğe bağlı çıkabiliyor.

Bireysel emeklilik tasarısı Meclis'e gönderildi. 

Buna göre 45 yaş altı çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik gelecek.

Bu önerinin kapsamlı bir torba tasarı olarak Meclis'e gönderildiği ifade edildi.

HALİHAZIRDA ÇALIŞANLARI DA KAPSAYACAK

Tasarının ikinci maddesi halihazırda çalışanların da bireysel emekliliğe zorunlu katılımını kapsıyor. Bu tasarıya göre uygulama Ocak 2017 itibariyle başlayacak. 

Çalışanlara zorunlu girişten iki ay sonra zorunlu emeklilik planından çıkma seçeneği sunulacak. 

ŞİMŞEK DAHA ÖNE AÇIKLAMIŞTI 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha önce zorunlu bireysel emeklilikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 45 yaş altı tüm çalışanların, işverenleri tarafından, zorunlu olarak BES’e dahil edileceğini söylemişti.

Bu plana göre çalışanlardan her ay 100 lira kesilecek ve bu paralar kişilerin kendi adlarına açılacak bireysel hesaplarda tutularak, emeklilik fonlarında değerlendirilecek.

6 AYDAN 2 AYA

Daha önceki açıklamalarda çalışanlar isterlerse, 6 ay sonra sistemden çıkabileceği belirtilmişti. Meclis'e sunulan son öneride bu sürenin iki aya düştüğü görülüyor.

Çalışanlar öneriye göre çıkarken de hem kendi yatırdıkları paraları hem de getirisini alabilecek. Yani, sisteme giriş zorunlu, ancak çıkış serbest olacak. 

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