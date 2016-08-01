Altının gram fiyatı düşüşte
Altının gram fiyatı, yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 129 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Cuma gününü 129,8 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 129 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210 lira, Cumhuriyet altını 860 liradan satılıyor.
Altının onsu ise şu dakikalarda yüzde 0,3 gerileyişle 1.347 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD tarafından açıklanan büyüme rakamının beklentinin altında kalmasının, altının ons fiyatına destek verdiğini ancak doların değer kaybetmesiyle altının gram fiyatındaki yükselişlerin 129 lirayla sınırlı kaldığını belirtti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını aktaran Memiş, altının ons fiyatında 1.340-1.350 dolar ve gram fiyatında 127,50-129,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu. (AA)