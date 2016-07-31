1,2 milyon mükellef 'mizan' yükünden kurtuldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergiye gönüllü uyumu artırmak için yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Vergiye gönüllü uyum arttıkça hem mükelleflerin hem muhasebe meslek mensuplarının işlerinin kolaylaşacağını vurgulayan Ağbal, ayrıca vergi gelirlerinin toplanmasında etkinliğin sağlanacağını, Bakanlık olarak bu konuya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1 milyon 200 bin mükellefe, 2011 yılında yapılan bir düzenlemeyle kesin mizan verme yükümlülüğü getirildiğini anımsatan Ağbal, "Mükellefler ya da mükellefler adına muhasebe meslek mensuplarınca hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğünü geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile kaldırdık. Böylece yaklaşık 1,2 milyon mükellefimizin üzerindeki bu yükü kaldırmış olduk." görüşüne yer verdi.

Bakanlığın teknolojik altyapısına yaptıkları yatırım sayesinde birçok işlemi dijital ortama taşıdıklarına dikkati çeken Ağbal, kesin mizan bildirimleri ile temin edilen verilerin de büyük kısmını artık elektronik ortamda alınan beyanname ve ek mali tablolarla temin ettiklerini söyledi. Böylece, aslında idare için de gerekliliği ortadan kalkan bir uygulamaya son verdiklerini aktaran Ağbal, kaldırılacak bu iş yüküyle çalışma barışına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Maliye Bakanı Ağbal, bu sayede söz konusu bildirimleri zamanında veya usulüne uygun yapamayan mükelleflere kesilen özel usulsüzlük cezasının da sona erdiğini bildirdi.

Muhasebeciler de TÜİK'e bilgi vermekten kurtuldu

Öte yandan, Bakanlık olarak meslek mensuplarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine işaret eden Ağbal, buldukları her fırsatta ilgili kesimden gelen talepleri dinlediklerini ve değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda, geçen ay muhasebecilerin üzerinden bir yükü daha kaldırdıklarını hatırlatan Ağbal, "Meslek mensuplarının Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) vermek zorunda olduğu bazı bilgiler vardı. TÜİK’le yaptığımız bir protokolle muhasebecilerimiz artık bu istatistikleri TÜİK’e vermekten kurtuldu. Söz konusu bilgi artık doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından verilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal, vergiye gönüllü uyumu artıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye bundan sonra da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kaynak: AA