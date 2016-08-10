YGS LYS lisans atlası yokatlas.yok.gov.tr'de nasıl kullanılır

YÖK Atlas, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas'ı kullanmak için https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine giriş yaparak, “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. YÖK Tercih Sihirbazı ile 2016 ÖSYS’de 24 tercih kullanma hakkı bulunan adaylar ön lisans seviyesinde 11.212, lisans seviyesinde 11.266 toplamda 22.478 farklı program içinden kendilerine en uygun olanları arayıp bulacaklar. Yüzde yüz mobil uyumlu bir şekilde geliştirilen YÖK Program Atlası'na kullanıcılar internete bağlı bilgisayarlarından, tablet ya da cep telefonlarından ücretsiz bağlanabiliyor. Sistemle, YÖKSİS ve ÖSYS verileri, kolay erişilebilir ve anlaşılır bir formatta kullanıcılara sunuluyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ADAYLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Başkanlığımız tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde “Öğrenci dostu YÖK” sloganı ile adayların hizmetine açılan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), üniversite adaylarınınen önemli bilgi kaynağı durumuna gelerek, eğitimciler ve adaylar tarafından çok yoğun bir ilgi görmüştür. Yükseköğretimle ilgilenen pek çok farklı kişi, kurum ve adayların ilgi odağındaki YÖK Atlas’ın ziyaret sayıları incelendiğinde, 2016 ÖSYS’ye başvuran adayların yarısından fazlasının YÖK Atlas’tan faydalanmış olduğu anlaşılmaktadır. %100 mobil uyumlu olarak tasarladığımız YÖK Atlas’ı, adaylardan gelen görüş ve talepler çerçevesinde her geçen gün güncelleyip, yeni modüller eklemek suretiyle sürekli geliştirmekteyiz. Bu kapsamda, adayların bilinçli tercihlerde bulunmasını sağlamak ve kılavuzdaki şartları ve fırsatları fark etmemeleri nedeniyle yaşanabilecek tercih kazalarını da önlemek amacıyla YÖK Atlas’a “YÖK Tercih Sihirbazı” ve “YÖK Mezun Atlası” adlı iki yeni modül eklenmiştir.

YÖK TERCİH SİHİRBAZI NE YARAR SAĞLAYACAK

YÖK Tercih Sihirbazı; 2016 ÖSYS’de 24 tercih kullanma hakkı bulunan adaylar ön lisans seviyesinde 11.212, lisans seviyesinde 11.266 toplamda 22.478 farklı program içinden kendilerine en uygun olanları arayıp bulacaklar. YÖK Tercih Sihirbazı adayların bu işlemi kolaylıkla yapmasına olanak vermektedir. Üniversiteleri türleri (devlet, vakıf, KKTC, ve yabancı) ve bulundukları şehirlere göre süzen sistemde, yükseköğretim programlarını “puan türü, öğretim türü (açıköğretim, ikinci, gündüz), bursluluk durumu, program ismine” göre de süzebilmek mümkündür.

“Puan türü değişen, en düşük başarı sırası şartı bulunan, akredite olmuş, YÖK BURSU kazandıran programlar” hakkında adayları uyaran sistem, programların özel koşullarına da tek tık ile ulaşma olanağı sunmaktadır.

YÖK ATLAS SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK MEZUN BAŞARI ATLASI

Yıllardır üniversite adaylarımız yükseköğretim sisteminin salt girdi göstergelerini (Örneğin:Programların 2015 taban puan ve başarı sıralarını) dikkate alarak tercih yapmaktadır. Bu durum, ilerleyen yıllarda adayların mutlu olmayacakları programlara girme durumunu ortayaçıkarmaktadır.

YÖK Mezun Başarı Atlası, lisans programlarından mezun olanların merkezi sınavlarda aldıkları puanları dikkate alarak üniversite ve bölümleri sıralamaktadır. Örneğin, mezunları Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en başarılı olan üniversiteleri birkaç tık ile süzmek mümkündür.

Benzer şekilde KPSS, DUS, AB-AYP sınavlarındaki mezun başarısına göre en başarılı üniversite ve fakülteler görülebilmektedir.

YÖK TERCİH SİHİRBAZI VE MEZUN BAŞARI ATLASINA NASIL ULAŞILACAK

YÖK Mezun Başarı Atlası sayesinde adaylar tercihlerini yaparken, mezun başarısı açısından üniversitelerimiz arasında karşılaştırma yapabilecek ve daha sağlıklı karar verebilecektir. “YÖK Tercih Sihirbazı” ve “YÖK Mezun Başarı Atlası” programlarına https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden girilebilecektir.

ATLAS UYGULAMASI - NET SİHİRBAZI

YÖK'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Program Atlası tanıtım toplantısında yapılan sunuma göre, sistem için 19 bin 990 lisans ve ön lisans programı incelendi, 2 bin 269 fakülte, yüksek okul ile meslek yüksek okulu analiz edilerek sisteme toplam 971 bin 211 yerleşen aday verisi işlendi. Atlasta adayların hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Sistem, her sene üniversite sınavına giren 2 milyonu aşkın adayın, YGS ve LYS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha “bilinçli kararlar verebilmesini desteklemek amacıyla" geliştirildi.

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR

YÖK Atlas'ı kullanmak için https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine giriş yaparak, “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

NET SİHİRBAZI NEDİR?

YÖK tarfından tanıtılan atlas uygulaması, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesini amaçlamaya yönelik hazırlandı. Atlas,yapmış olduğu hesaplamaları daha önceden yapılan sınavlara ve ÖSYM verilerine göre hesaplıyor. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 2015 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

NET SİHİRBAZI GERÇEK VERİLERE DAYANIR

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2015'te lisans/önlinans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

LYS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR

LYS sınavından çıkan öğrenciler sınav sorularının açıklanmasını bekliyorlar. Soruların açıklanmasının hemen sonrasında adaylar LYS puanlarını öğrenmek isiyorlar. Peki, LYS puanı nasıl hesaplanır? LYS sınavında verilen 4 yanlış cevap 1 doğru cevabın yok sayılmasına neden oluyor. Yani LYS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. LYS1 matematik ve LYS 4 Sosyal bilimler alanlarından sınav giren adaylar, bu testlerden alınan puanların ortalaması hesaplanmakta bu sayede de standart sapması bulunmaktadır. Elde edilen ortalam ve standart sapma kullanılarak ortalama 50, standart sapma 10 puan olarak değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda da standart puan hesaplanmaktadır.

ATLAS UYGULAMASI NE SAĞLAYACAK

Atlas uygulamasıyla adayların, özellikle dershanelerin olmadığı ve nitelikli rehberlik gereksiniminin arttığı bu dönemde, başka kaynağa ihtiyaç duymadan, en doğru ve güvenilir bilgilere erişimlerinin sağlanması hedefleniyor. - "Hangi bölüm için kaç net gerekli" sorusunun cevabı modülde YGS-LYS Net Sihirbazı modülünde ise adayların en çok merak ettikleri konulardan "hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiği"ne ilişkin bilgiler bulunuyor. 2015 ÖSYS'de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan lisans-ön lisans programlarına yerleşenlerin YGS veya LYS testlerinde yaptıkları net ortalamaları da modülde yer alıyor.

TAHMİNİ DEĞİL GERÇEK DEĞERLER

ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulan sistemde, her program için, o programa daha önce yerleşenlerin tek tek testlerdeki netleri hesaplandı ve bunların ortalaması alındı.

Ortalama net değerleri, doğrudan 2015'te lisans veya ön lisans programlarına yerleşenlerin YGS ya da LYS'deki net sayıları ile belirlendi. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerler kullanıldı.

Adaylar, YGS öncesi hedeflerindeki lisans veya ön lisans programlarının detaylarını inceleyebilecek ve "Net Sihirbazı"yla hedefledikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini görecek.

ÖSYM bu sene sınav sorularının tamamını kamuoyuyla paylaşacağı için adaylar YGS'den hemen sonra kaç net yaptıklarını az bir yanılma payı ile bilebilecek.

Adaylar, "Net Sihirbazı"nda, yerleşmek istedikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini görerek, hedeflerini gözden geçirebilecek ve LYS'ye kadar ders programlarını belirleyebilecek.

YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, YGS puanlarıyla tercih ve hedefledikleri programların detaylarını inceleyebilecek. LYS'ye girecekler, Lisans Atlası'nda geçen sene o bölüme yerleşenlerin YGS'nin ardından ortalama kaç puanda ve başarı sırasında olduklarını inceleyebilecek.

Yükseköğretim Program Atlası üç ayrı modülden oluşuyor

Yükseköğretim Program Atlası, YÖK Lisans Atlası, YÖK Önlisans Atlası, YGS-LYS Net Sihirbazı olmak üzere üç modülden meydana geliyor.

YÖK Lisans Atlası modülü, 2015 ÖSYS'de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan devlet ve vakıf üniversitelerindeki 9 bin 556 lisans programını ve yerleşen 471 bin 771 adayın verisini, YÖK Önlisans Atlası modülü ise devlet ile vakıf üniversitelerindeki 10 bin 434 önlisans programı ve 499 bin 440 yerleşen verisini kapsıyor.

Modüllerde, kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen sayıları, yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, geldikleri coğrafi bölgeler, geldikleri iller, öğrenim durumları, mezuniyet yılları, mezun oldukları lise alanları, lise grupları ya da tipleri, liseler, okul birincileri, taban puan ve başarı sırası istatistikleri, yerleşen son kişinin profili, YGS veya LYS netleri, YGS puanları, YGS başarı sıraları, ülke genelinde tercih edilme istatistikleri, yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, üniversite türleri, üniversiteler ile programlara göre tercih eğilimleri ve yerleşme koşulları bulunuyor.

Yükseköğretim süreç ve çıktıları kapsamında da öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı, kayıtlı öğrenci sayısı, kayıtlı yabancı öğrenci sayısı, programdan mezun öğrenci sayısı, değişim programları ile giden veya gelen öğrenci sayısı, yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısına ilişkin göstergeler yer alıyor.

YGS 2016 SONUÇLARINDA İKİ TABAN PUAN ÇIKACAK

YGS 2016 sonuçlarında iki taban puan çıkacak. YGS puan hesaplaması türlerinden en az birinden 150.000-179.999 arasında puan alanlar meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecekler. LYS’lere katılamayacaklar.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha yüksek olanların ise eğitim tercihleri için iki hakkıları olacak. Birincisi tercihlerinde LYS sınavına girebilecekler. İkincisi de hem meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını hem de YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.

YÖK ATLAS NEDİR

YÖK Atlas, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.