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YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2015-YDUS ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri, 2-8 Ağustos 2016 tarihleri arasında ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ek yerleştirme ücreti 15 lira olup, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

Ödeme, Banka/ATM'den yapılmayacak. Adaylar, ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün (9 Ağustos 2016) saat 23.59'a kadar yatıracak. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacak.

Ek yerleştirme, 2015-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Tercihte bulunacak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

 

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