Üniversite tercih süresi uzatıldı

Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Merkez, daha önce yaptığı açıklamada 29 Temmuz'da başlayan tercih sürecinin 3 Ağustos Çarşamba akşamı 23.59'da sona ereceğini duyurmuştu.

ÖSYM, önceki gün yaptığı açıklamada ise, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) tercih klavuzundan çıkarıldığını ilan etmişti.