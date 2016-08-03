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Üniversite tercih süresi uzatıldı

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Üniversite tercih süresi yarın geceye kadar uzatıldı ÖSYM, ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Merkez, daha önce yaptığı açıklamada 29 Temmuz'da başlayan tercih sürecinin 3 Ağustos Çarşamba akşamı 23.59'da sona ereceğini  duyurmuştu.

ÖSYM, önceki gün yaptığı açıklamada ise, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) tercih klavuzundan çıkarıldığını ilan etmişti.

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