E Okul giriş - TEOG yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklandı mı?

TEOG 2016 tercihleri sona erdi. TEOG yerleştirme sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. TEOG ile ilgili tüm detaylar haberimizde. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesinden sonra MEB tarafıdan 2016 TEOG sınav takvimini değiştirildiği duyuruldu. Sınav takviminin açıklanmasından sonra herkes tarafından heyecanla beklenen TEOG yerleştirme sonuçları açıklanma tarihide değişti. TEOG sınavı yerleştirme ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih 8 Ağustos tarihinden 12 Ağustos tarihine ertelendi. Ayrıca adaylar TEOG yerleştirmeye esas nakil işlemleri sırasında, tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecekler.

TEOG SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH DEĞİŞTİ

TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih kısa bir süre önce değiştirildi. Lise eğitimi için okul seçmek amacı ile ortaöğretim öğrecilerinin girmiş oldukları TEOG sınavı yerleştirme ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından degiştirilerek 8 Ağustos tarihinden 12 Ağustos tarihine ertelendi.

2016 TEOG YERLEŞTİRME VE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ise bu yıl 3 dönem halinde yapılacak. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 8 Ağustos’ta sona erecek yerleştirme sonuçlarının ilan tarihi 12 Ağustos’a çekildi. Yeni takvime göre, boş kontenjanlar 15 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, 2’nci nakil başvuruları 22-26 Ağustos´ta, 3’üncü nakil başvuruları 29 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yeni takvime göre, boş kontenjanlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 22-26 Ağustos'ta, 3. nakil başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

TEOG Yerleştirmeye esas nakil işlemleri sırasında, tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecekler. Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencileri, bu okuldaki haklarından vazgeçmiş sayılacaklar. Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda, 3 tercih alınabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde, il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih, üç nakil yerleştirmesi dönemi için geçerli olabilecek.

Açık ortaöğretim kurumuna yerleştirilen öğrenciler için ise, 7-10 Eylül tarihlerinde istemeleri halinde il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca il veya ilçe sınırları içerisinde nakil tercih başvuruları alınarak, 11 Eylül´de nakil yerleştirmesi yapılabilecek. Bu işlemin ardından yerleştirme işlemi tamamlanacak ve 14 Eylül 2015 tarihinde eğitim öğretime başlanacak.

E-Okul ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğrenci girişi yapmak ve uygulamasını kullanmak için ilk olarak aşağıda bulunan e okul giriş linkine tıklamanız gerekir. Daha sonra açılacak olan sayfada bulunan yerlere sizden istenen iki bilgiyi girmeniz gerekir. Bu bilgiler öğrencinin TC kimlik numarası ile yine öğrencinin öğrenci numarasıdır. Bu bilgilere sahipseniz ilgili alana girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra artık velisi olduğunuz öğrenci hakkında devamsızlık bilgisine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında ulaşabileceğiniz bir diğer bilgi ise E-Okul öğrenci notları öğrenme işlemidir. E-Okul öğrenci giriş sayfasına ulaştıktan sonra sistem bu bilgileri size sunmaktadır.

E-OKUL MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Akıllı telefonlar içinde uygulama mevcut. Telefonunuzun markasına göre App Store veya Google Play Store'dan uygulama ücretsiz olarak indirilebilir. Sistemi kullanmak için öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci numarası yeterli oluyor. Sistemden aynı zamanda öğrencinin haftalık ders programı, derslerin başlangıç bitiş saati, derslere girecek öğretmenler ve devamsızlık durumu gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

Sistemde öğretmen girişi bölümü de bulunuyor. Bu bölümden öğretmenler yazılı sonuçlarını girebilecek, ders programlarını ayarlayabilecek ve duyurular yapabilecek.

E-OKUL VBS İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?

E Okul sistemi üzerinden öğrencilerin şu bilgilerine ulaşılabilir:

- devamsızlık bilgisi

- not bilgisi

- haftalık ders programı

- sınav tarihleri

- aldığı belgeler

- yıl sonu notları

- e-karne

- nakil durumu

- şube yazılı ortalamaları

- sınıf bilgileri

MEB E-OKUL NEDIR?

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır.