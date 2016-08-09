MEBBİS giriş 2016 ile MEB açığa alınan öğretmenler nasıl öğrenilir?

MEB tarafından açığa alınan öğretmenlerin isimleri nasıl öğrenilir? istanbul, Ankara, İzmir MEB hangi iller ve okullardaki öğretmenleri açığa alındı? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınan öğretmenler durumlarını MEBBİS giriş 2016 ile kolaylıkla öğreniyor. MEBBİS, MEB Bilgi işlem Grup Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Mebsis’in sunduğu başlıca hizmetler e okul, e–okul veli bilgilendirme sistemi, e-personel, e- taşınır, e- akademi en bilinen uygulamalardandır. Öğretmenler açığa alınmadığınızdan emin olmak için bunu Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması Mebbis’ten öğrenebilirsiniz. ö ğretmenlerinternet adresine giriş yaparak karşılaştıkları ekran üzerinde kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu girerek işlemlerini yapabilirler.

MEBBİS SINAV GÖREVLENDİRME MODÜLÜ

MEBBİS'in sınav görev modülü, MEB, sınav görevlendirmelerinde merkezi sisteme geçti. Sınav gözetmenleri puana göre görev yapacak. Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlığın MEBBİS sistemi üzerinden başvuruda bulunacak. Öğretmenlerin maaşlarının yanı sıra ek gelir imkanı bulduğu sınav gözetmenliği görevlendirmeleri sil baştan değişiyor. Bugüne kadar merkezi sınavlar için ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan görevlendirmeleri artık MEB'in oluşturduğu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni sistem şöyle olacak;

Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlığın MEBBİS sistemi üzerinden başvuru yapacaklar. Daha sonra en düşük sınav görev puanından yüksek olana doğru görevlendirme yapılacak. Modül üzerinden yerleştirmesi yapılan öğretmenlere bilgilendirme mesajı gidecek ve iki gün içinde görevinin onaylanması istenecek. Sınav görev puanı ise maksimum sınav süresi ve alınan ücretlerle belirlenecek. Örneğin ehliyet sınavını maksimum süresi 60 dakika ve yaklaşık sınav ücreti 110 lira. Bu sınavda görev alan bir öğretmen 110/100x100=183 puan alacak.

MEBBİS İKS: 2016 VELİ VE ÖĞRENCİ ANKET GİRİŞ EKRANI HİZMETE GİRDİ!

MEBBİS İKS, 2016 Veli ve öğrenci anket girişi ekranı, okullara uygulanan 'İlköğretim Kurumları Standardı' (İKS) anketlerine katılım sağlamak amacıyla hazırlanmış bir giriş sayfası olarka tasarlanmıştır. Milyonlarca öğrenci ve velinin, MEBBİS İKS: 2016 Veli ve öğrenci anket girişi ile kurumların standartları hakkında görüşlerini ve şikayetlerini MEBBİS üzerinden iletebilmelerine olacak sağlayacak olana uygulama ilgi görmeye başladı.

İKS NEDİR?

İKS, Resmi okul öncesi eğitim kurumlarıyla talebelere yönelik olarak sunulan bütün eğitim hizmetlerine ait verilerin toplanıp analiz edilmesi ve ardından çıkan sonuçların değerlendirilmesi için geliştirilmiş sistemdir. Sistem bütün okulların kullanmış olduğu MEBBİS üzerinde e- okul destekli olarak geliştirilen bütün eğitim basamaklarında yer alan kişileri kapsayan ve her sene veri girişi yapabilecekleri bir sistem olarak kurgulanmıştır.