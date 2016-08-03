Doğa Okulları ilk 500'de 43 dereceyle LYS'de yine Türkiye'nin zirvesinde

Doğa Anadolu Liseleri öğrencileri LYS’de ilk 500’de 43, ilk 1000’de 67 derece alırken, LYS Türkiye 9.’su da Doğa Okulları Şanlıurfa Kampüsü’nden çıktı.

Türkiye’de eğitimin standartlarını belirleyen Doğa Okulları’nın öğrencileri Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) başarısını bu sene de sürdürdü. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, LYS Türkiye 9.’su Doğa Okulları Şanlıurfa Kampüsü öğrencisi olurken, Doğa Anadolu Liseleri öğrencileri, LYS ilk 500’de 43, ilk 1000’de 67 derece elde etti.

Doğa Okulları Şanlıurfa Kampüsü, LYS’de önemli bir başarıya imza attı. Şanlıurfa Kampüsü’nden bir öğrencimiz, Y-TM-1 puan türünde Türkiye 9.’su olurken, Y-MF ve Y-TM puan türlerinde ise ilk 250’de toplam 7 derece aldı. Bu yıl LYS’de çok başarılı sonuçlar elde eden Şanlıurfa Kampüsü öğrencileri, tüm puan türlerinde ilk 10 bin kişi içinde toplam 37 derece sahibi oldu.

Yetkin Eğitimcilerin Oluşturduğu Hazırlık Programıyla Başarıya Ulaşıyorlar

Doğa Okulları’nın hazırlık eğitiminin başarısı, öğrencilerinin aldıkları sınav sonuçlarıyla da ispatlanıyor. Doğa Okulları, uzman eğitimci kadrosunun oluşturduğu Hazırlık Eğitim Programı ile 9. Sınıftan itibaren 4 yıl boyunca sınavlara hazırlıyor. Öğrencinin herhangi başka bir desteğe ihtiyaç duymadan hedeflediği üniversite ve bölümlere yerleşebilmesi için tasarlanmış hazırlık eğitimi başarıyı getiriyor.

YGS-LYS hazırlık programı kapsamında, öğrenciler, yazılı ve dijital içeriklerle, binlerce sorudan oluşan soru bankasıyla, rehber öğretmenleri ve eğitim koçlarının her adımda desteğiyle sınavlara hazırlanıyor. Alanında yetkin öğretmenlerin konu anlatım ve soru çözüm videoları, öğrenci için istediği zaman istediği kadar tekrar yapma şansı veren bire bir özel ders niteliğini taşıyor.

Üniversite Seçiminde Bireysel Tercih ve Kariyer Danışmanı Desteği

Doğa Okulları’nda 12. Sınıf öğrencileri hafta içi 1.440 saat, hafta sonu 168 saat YGS-LYS dersiyle ipi göğüslüyor ve hayallerine ulaşıyor. Öğrenci, kendisini iyi tanıyan rehber öğretmenlerin tercih ve kariyer danışmanlığı ile hedeflediği üniversiteye ve bölüme yerleşme imkanına kavuşuyor.

Öğrenciler Yurtdışında Önemli Üniversitelerden Kabul Görüyor

Doğa Okulları öğrencilerinin yüzde 85’i LYS’de ilk 3 tercihlerinden birine girerken, yurtdışı üniversitelere öğrenci yerleştirmede de Türkiye’de 1’inci sırada yer alıyor. Öğrenciler, kapsamlı hazırlık eğitimiyle yurtdışında UBC, Cambridge, British Colombia, Brock, London College gibi prestijli okullara kabul ediliyor.