Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması

Zorlu bir sınav maratonunu atlatan üniversite adayları, üniversite tercihlerin başlamasına kısa bir süre kala aldıkları puanlara göre tercih yapacakları üniversite ve bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. 29 Temmuz ve 3 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak olan tercihler için öğrenciler eğitim görmek istedikleri üniversiteleri araştırmaya başladılar Ankara Üniversitesi de adaylar tarafından eğitim görmek istenen üniversiteler arasında yer alıyor.

ANKARA ÜNİVESİTESİ TABAN PUANLARI

Ankara Üniversitesi 2015-2016 taban puanları ve bölüm kontenjanlarını merak ettiler. 29 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihlerine sayılı günler kala öğrenciler hangi üniversitenin eğitimi daha iyi, üniversitelerin taban puanları ne kadar? sorularını sıkça soruyorlar. Ünivesite tercihi yapacak olan adaylar sorularının yanıtını 2016 ÖSYS Tercih kılavuzunda bulabilirler. ÖSYM tarafından açıklana 2016 LYS Tercih Kılavuzu için aşağıdaki linki tıklayın.

ANKARA ÜNİVESİTESİ

Ankara Üniversitesi, 1946 yılında kurulmuştur. Kuruluşları daha eski bir tarihe dayanan köklü fakülteler Üniversite çatısı altında bir araya gelmiştir. Üniversite kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’nin önemli ve saygın üniversiteleri arasında yer almaktadır. Ankara Üniversitesi, 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan siyasal bilimler fakültesini (Mektebi Mülkiye) bünyesinde barındırmaktadır.