Öğretmen atamaları 2016 15 bin kadrolu öğretmen atanacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu’nda alınan bir kararı TV programında açıkladı. Başbakan Yıldırım, toplam 15 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Başbakan Yıldırım: "Şu anda zannediyorum 20 binin üzerinde, 23 bin civarında öğretmen açığa alındı. Dolayısıyla ders sezonu da geliyor, okullar açılacak, öğretmen ihtiyacı var. Bu yüzden 15 bin öğretmen alınması konusunda Bakanlar Kurulu'nda bir karar aldık ve Milli Eğitim Bakanına gereğini yapması talimatını verdik."

KADROLU ÖĞRETMENLİK HAKKINDA

Devlette memurluklar sözleşmeli ve kadrolu memurluk olmak üzere iki gruptur. Sözleşmeli memurlar çalıştıkları devlet kurumuyla her yıl sözleşme imzalar ve hakları bu sözleşmelere göre belirlenir. Kadrolu memurlar ise aday memurluklarını tamamladıktan sonra Anayasa güvencesine girerler ve tüm hakları kanunlar tarafından korunur. Kadrolu memur olabilmek için üniversite veya lise seviyesinde, iki yılda bir açılan kpss sınavına girmeniz gerekir. Eğitim fakültesi mezunları ve maliye, ilahiyat, iktisat vs. yani alan bilgisi gerektiren bölümlerden mezunsanız her yıl ekstra alan kpss sınavına girersiniz. KPSS sınavında aldığınız puan dört merkezi atamada da kullanılabilir. Bunun haricinde açıktan alımlar olur. Kurum, personel ihtiyacı olduğu zaman maliyeden izin çıkartığı taktirde KPSS puanı + mülakatla kadrolu personel alabilir.

Lise düzeyinden mezun olan memur adayları eğer meslek lisesi ya da imam hatip lisesi mezunu değilse merkezi alımlarda 2001 kodundan yani her mezunun tercih edebileceği koddan tercih yapabilirler. Ne yazık ki bu koda çok az kadro gelmektedir. Bu koda verilen kadrolu memurluklar çoğunlukla hizmetli ve şoförlük kadrolarıdır. Ama en düşük memur maaşının asgari ücretin iki katı olduğunu düşünürsek ki en düşük maaş alan memur hizmetlidir. Bu kadrolar için bile ciddi bir yarış vardır ve bu kadrolara 90 civarı puanla ancak atanılabilir. Meslek lisesi mezunları daha şanslıdır. Mesela sağlık meslek mezunu bir kişi 70 puanla hemşire olabilir. Teknisyenler açıktan alımlarla yapılan mülakatlarla ve merkezi atamayla birçok kadroya düşük puanlarla yerleşebilir.

Önlisans düzeyinden mezun olan ve kpss ye giren bir kişi için yukarıda lise düzeyi hakkında yazdığım şeyler aynen geçerlidir. Önlisansın herkesin tercih edebileceği ortak kodu 3001 dir. Bu kod 4 merkezi atama sonunda 84 puanlara kadar düşer. Ortak kod dışında hangi bölüm mezunuysanız o bölüm için açılan kadrolara ya da açıktan alım yapan kurumlara başvurabilirsiniz.

Lisans düzeyinden mezun olan ve kpss giren bir kişi eğitim fakültesi mezunuysa her yıl öğretmenlik alan bilgisi ve eğitim kpss sınavına girer. Mezun kişi alan bilgisi gerektiren bölümlerden mezun olmuşsa her yıl alan sınavına ve kurumların yapacağı yazılı ve sözlü mülakatlara girer. Onun dışındaki bölümler kendilerine açılan kadrolardan tercih yaparlar. Her mezunun tercih yapabileceği ortak kadro kodu 4001'dir. Bu kodda alımlar dört atama sonunda 84 puana kadar düşer.

Ortak kodlar bölümünden alım olmayan ve kpssden yüksek puan almış aday içi merkezi atamada atanmanın tek yoludur.Yukarıda yazdığım ortak kod taban puanları, eski atmalar göz önüne alınarak yapılmış tahminlerdir. Devlet Personel Başkanlığının oluşturacağı atama kılavuzuna göre bu puanlar yükselip düşebilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

Sözleşmeli Öğretmenlik ile ilgili başvuranlar önce KPSS puanına göre sıralanacak, sonra da görevlendirilecek öğretmen sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Yüz yüze görüşmelerde aday, hem mesleki yetkinliği hem de öğrencilere aktarabilecekleri açısından değerlendirilecek. Bakanlık, sözleşmeli öğretmen sürecini, Şubat atamalarını beklemeden yaz aylarında başlatmayı planlıyor. Mülakatların ardından seçilecek öğretmenlerin eylül ayında, görevlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeli öğretmenler, 5 yıl aynı yerde görev yapacak. Ardından kadroya alınacaklar. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl da kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreç ile beraber özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde haklarında soruşturmalar tamamlanan kadrolu öğretmenlere ilişkin ihraç taleplerini de karara bağlayacak.

Sözleşmeli öğretmen olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğretmen adaylarının MEB tarafından erişime açılan başvuru tarihinde başvuru yapmaları sonucunda gerçekleşiyor.

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ait maş kısmıyla henüz bir bilgi vermedi ancak MEB, maaş düzenlemesi için de bir çalışma yapıyor. Öğretmenin maaşı dışında, ek ders ücreti, kurs ücreti, nöbet ücreti gibi farklı kazançları vardır. Doğu ve Güneydoğu’daki sözleşmeli öğretmene tazminat adı altında 400-500 TL arası bir ek ödeme masada bekliyor. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde Doğu’da sözleşmeli öğretmen, maaş + tazminat + ek ders + kurs ücreti + nöbet ücreti durumuna göre 5 bin TL’ye yaklaşan bir ücret almış olacaktır.

15 Bin Öğretmen Atamasında Tahmini Branş Dağılımı

SN KOD ALAN ADI

7028 Adalet 4

7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 5

2246 Almanca 93

7092 Arapça 89

4933 Bahçecilik 1

2265 Beden Eğitimi 376

1119 Bilişim Teknolojileri 380

1123 Biyoloji 303

4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 2

1963 Büro Yönetimi 11

1207 Coğrafya 139

4927 Çince 1

4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 43

7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1

7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve K. 4

1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1895

4942 Eğlence Hizmetleri 1

7035 El San.Tek./El Sanatları 27

7036 El San.Tek./Nakış 39

7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 16

7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 38

7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 5

1371 Felsefe 87

1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 455

1390 Fizik 221

1417 Fransızca 2

4951 Gazetecilik 1

7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1

7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1

7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 1

7044 Gıda Teknolojisi 8

4954 Giyim Üretim Teknolojisi 37

7102 Görsel Sanatlar 181

7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 5

7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 4

4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 10

7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 2

7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 17

4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 31

7048 Hayvan Sağlığı 1

7099 Hayvan Yetiştiriciliği 2

1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 172

1715 İlköğretim Matematik Öğr. 900

1524 İngilizce 1254

7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2

7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

4899 İspanyolca 1

1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 238

4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 12

4968 Kuyumculuk Teknolojisi 18

7096 Laboratuvar Hizmetleri 1

7056 Makine Tek./Makine Model 1

7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1

7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 20

1700 Matbaa 1

2353 Matematik 403

4972 Metal Teknolojisi 10

7104 Metalurji Teknolojisi 1

7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 12

4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 16

4976 Muhasebe ve Finansman 35

1822 Müzik 202

4977 Müzik Aletleri Yapımı 1

4439 Okul Öncesi Öğrt 600

7106 Özel Eğitim 201

4978 Pazarlama ve Perakende 5

4979 Plastik Teknolojisi 2

2368 Psikoloji 1

2838 Radyo-Televizyon 6

7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1

7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1

7103 Rehberlik 458

4883 Rusça 1

4901 Sağlık Bilgisi 4

7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 5

7074 Sağlık/Hemşirelik 18

7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 1

7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 3

1959 Sanat Tarihi 3

7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2

7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1

7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1

4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 6

2403 Sınıf Öğretmenliği 3800

2510 Sosyal Bilgiler 303

7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1

7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 5

7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 3

2036 Tarih 149

7101 Tasarım Teknolojileri 1

4900 Teknoloji ve Tasarım 69

7081 Tekstil Tek./Tekstil 15

7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1

7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 10

4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 15

1283 Türk Dili ve Edebiyatı 600

2143 Türkçe 800

7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1

7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1

4991 Ulaştırma Hizmetleri 18

7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 4

7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1

7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 2

4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 18

Genel Toplam 15000